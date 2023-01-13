Anesteziyoloji ve reanimasyon nedir? Hangi hastalıklara bakar?

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON NEDİR?



Hastane ve diğer sağlık kuruşlarında bulunan, hastanın ameliyat öncesinden ameliyat sonrasına kadar tansiyon, nabız ve nefes gibi değerlerini kontrol etmekle görevli olan birime anestezi ve reanimasyon adı verilmektedir.



Daha çok kısaca "anestezi" olarak bilinen bu birimin reanimasyon kolu ise temelde hastanın hayata geri döndürülmesi anlamını taşır.

Reanimasyon, durmuş olan solunum ya da dolaşım sistemini yeniden işlevsel ve canlı hale getirmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem ameliyat öncesinde, sırasında ya da sonrasında gelişen komplikasyonları önlemek ve hastanın sağlığını korumak açısından önem arz etmektedir.

Anestezi ve reanimasyon birimi, özellikle ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek bu tip olası sorunları gidermek açısından büyük önem taşır.

ANESTEZİ VE REANİMASYON HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?



Anestezi, hastanın ameliyat sırasında yaşayacağı ağrıyı en az seviyede hissetmesini sağlamak amacıyla ilaç verilerek uyuşturulması yöntemine verilen isimdir. Anestezinin genel, bölgesel ve lokal olmak üzere temelde üç ayrı çeşidi vardır.



Genel anestezi hastanın tüm vücudunun uyuşturulup bilincinin kapatılması yoluyla yapılmaktadır. Genel anestezi şu gruptaki hastalar haricinde herkese uygulanmaktadır: kol, bacak, karın gibi bölgesel ameliyatlarda, hastanın solunum sorunu yaşaması ve kalp ile akciğer hastalıklarına sahip olması durumları.



Bölgesel anestezi ise kol, bacak gibi bir bölgeyi ya da bedenin belden aşağısını kapsayan ameliyatlarda uygulanmaktadır. Kalça- diz protezleri, omuz- el- kol ameliyatı, kasık fıtığı, normal ya da sezaryen doğum, idrar kesesi ya da anal bölge ameliyatı vakalarında bölgesel anestezi yöntemi tercih edilmektedir.



Lokal anestezi ise bölgesel anesteziye oranla daha küçük bir bölgenin ameliyat işlemi öncesinde uygulanan yöntemdir. Örneğin vücuttaki benlerin alınması gibi işlemlerde yaşanabilecek ağrının en az düzeyde hissedilmesini sağlamak için lokal anestezi tercih edilmektedir. Lokal anestezi, vücudun bu tip küçük bölgeleri haricinde kalan ameliyatlarda kullanılmamaktadır.



Ayrıca anestezi uygulanamayacak olan kişiler, ameliyat öncesinde hastadan alınan anamnez ve yapılan testler sonucundan belirlenebilmektedir. Testlerin anestezi yapmaya elverişsiz sonuçlar göstermesi halinde anestezi işleminin uygulanması doğru olmamaktadır. Ancak bu ve yukarıda belirtilen durumlar haricindeki hastalara anestezi işlemi uygulanmaktadır.



Anestezi ve reanimasyon biriminin reanimasyon kolu ise kalp masajı görevini üstlenmektedir. Kalp masajı, kişinin solunum ve dolaşım sisteminin durması durumunda uygulanmaktadır. Kardiyak arrest (kalbin ve vücuttaki kan dolaşımının durması) öncesinde hasta bazı belirtiler göstermektedir. Bu belirtilerin iyi okunması, kişinin kısa sürede hayata döndürülmesinde önem arz etmektedir.