Ankara’da maymun çiçeği virüsü vakası var mı? "4 kişi karantinaya alındı" iddiasına açıklama

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kentte maymun çiçeği virüsü (mpox) vakası görüldüğü yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Ankara’daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır.” denildi.

Ankara’da maymun çiçeği virüsü vakası var mı? "4 kişi karantinaya alındı" iddiasına açıklama

’da (mpox) vakası görüldüğüne yönelik iddialara Ankara İl Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

11 soruda maymun çiçeği | Maymun çiçeğinden nasıl korunulur?

11 soruda maymun çiçeği | Maymun çiçeğinden nasıl korunulur?

Haberi Görüntüle

Açıklamada, “’daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.” denildi.

İl Müdürlüğü’nün açıklamasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamaları hatırlatıldı.

Açıklamada, “Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Haberi Görüntüle

DMM DE AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 'daki herhangi bir sağlık tesisinde M çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı belirtildi.

Gerekli bilgilendirmelerin, Bakanlığının ilgili birimlerince şeffaf bir şekilde yapıldığı ifade edilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

SAĞLIK HABERLERİ

Entübe etmek nedir, ne demek? Entübe hangi durumlarda yapılır?

Entübe etmek nedir, ne demek? Entübe hangi durumlarda yapılır?

Sudan'daki kolera salgınında 22 kişi hayatını kaybetti

Sudan'daki kolera salgınında 22 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Erkeklerde kanser riski artışta: 2050 yılına kadar ölümler yüzde 93 artacak

Erkeklerde kanser riski artışta: 2050 yılına kadar ölümler yüzde 93 artacak

Acil servisler dolup taşıyor! İshal, bulantı, kusma belirtilerine dikkat

Acil servisler dolup taşıyor! İshal, bulantı, kusma belirtilerine dikkat

TikTok'ta vakit geçirmek beden algısını kötü etkiliyor

TikTok'ta vakit geçirmek beden algısını kötü etkiliyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...