Anksiyete tedavisinde çevrim içi terapi devrimi

Araştırmaya göre, yeni çevrim içi terapiler, kaygı ve travma sonrası stres bozukluğundan kurtulan çocuk ve yetişkinlerin sayısının iki ila üç katına çıkmasına yardımcı olabilir.



İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) verilerine göre, İngiltere'de 8-25 yaş aralığındaki her beş çocuk ve gençten biri muhtemel bir ruhsal bozukluğa sahip. Her dört yetişkinden biri ise en az bir teşhis edilebilir ruhsal sağlık sorunu yaşıyor.



Uzun bekleme listeleri, artan talep ve bazı hastaların yüz yüze randevulara katılmada zorluk çekmesi çevrimiçi terapi yöntemlerine ilgiyi artırdı.

DÖRT YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen dört internet tedavisi eylül ayından itibaren İngiltere'de uygulamaya girecek.



Ergen ve yetişkin tedavileri için hastalar, terapistleriyle yaklaşık 20-30 dakikalık telefon veya video randevuları içeren bir dizi çevrim içi görüşme gerçekleştirecek.

TEDAVİ SÜRESİ 3'TE 1'E DÜŞTÜ



Sosyal anksiyete bozukluğu olan yetişkinler için internet bilişsel terapisinin kontrollü bir denemesi, hastaların yüz yüze tedavi görenler kadar iyi iyileştiğini, ancak bunun 19 saatlik bir zaman almak yerine yalnızca 6,5 ​​saat sürdüğünü buldu.

Sosyal anksiyete internet terapisinin ergen versiyonunun ayrı bir denemesi, gençlerin yüzde 77'sinin tedavinin sonunda artık sosyal anksiyete yaşamadığını ortaya çıkardı.

PSİKOLOJİK TEDAVİNİN ETKİSİ



Oxford Üniversitesi'nde deneysel psikoloji profesörü olan David Clark, "Bu oldukça büyük bir başarı. Çünkü sosyal kaygıda genel bilişsel davranışçı terapi gibi psikolojik tedaviler en az etkili olanlardır" açıklamasında bulundu.



Bazı insanlar yüz yüze terapileri daha faydalı bir destek kaynağı olarak görebilir, bu nedenle ruh sağlığı sorunlarıyla yaşayan insanların aldıkları tedavi türü konusunda bir seçeneğe sahip olmaları hayati önem taşımaktadır.