Anne adayları dikkat, artık MHRS'den randevu alınabiliyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Etlik Şehir Hastanesi'nde "Gebe Sigara Bırakma Polikliniği" hizmet vermeye başladı.

Poliklinikte, gebelerin sigarayı bırakma sürecinde ilaç tedavisi yerine motivasyonel görüşmeler ve psikolojik destek yöntemi uygulanıyor.

RİSKLERE DİKKAT

Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Serap Duru, gebelik döneminde sigara kullanımının hem anne hem de bebek açısından önemli riskler taşıdığını söyledi.

Duru, polikliniğin gebelik planlayan ve gebe olan kadınlara sigarayı bırakma konusunda destek vermek amacıyla oluşturulduğunu​​​​​​​ belirterek, "Gebelikte sigaranın çocuk için özellikle çok riskli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hastalarımızı bu konuda motive etmemiz gerekiyor." dedi.

BEBEĞİN GELİŞİMİNİ İLGİLENDİRİYOR

Sigara ve nikotinin yanı sıra tütün ürünlerindeki toksik kimyasalların bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebildiğine dikkati çeken Duru, "Sigara kullanımı, düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve bebeğin gelişiminde sorunların yanı sıra çocukluk döneminde astım ve tansiyon gibi çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor." uyarısında bulundu.

Duru, gerek geleneksel gerekse elektronik sigara kullanımının çocuğun gelişimi için ciddi sorunlar yaratabildiğini vurguladı.

İLAÇ TEDAVİSİ YOK

Poliklinikte gebelere motivasyonel görüşmeler yaptıklarını aktaran Duru, "İlk görüşmelerde hastalarımızı sık çağırıyoruz. Haftalık ya da 15 günlük görüşme seansları düzenliyoruz. Psikoloğumuz da burada mevcut. Gebelere zaten ilaç tedavisi yapmıyoruz." diye konuştu.

MHRS'DEN RANDEVU SEÇENEĞİ

Duru, gebelik öncesi dönemde kadın doğum kliniğiyle ilaç tedavisinin planlanabileceğini ifade ederek, "Bu konuda desteğimiz mevcut. Hastalarımız, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alabiliyor. Onun haricinde buraya direkt gelerek de başvurabilirler." bilgisini paylaştı.

Sigaranın kesinlikle güvenli bir doz aralığının olmadığını vurgulayan Duru, "Her sigara zararlıdır, bir tanesi bile. Nikotin bebeğe çok zararlıdır. Bebeğin beslenmesini, gelişimini bozar. Bunu düşünmek gerekir. Buraya gelmek bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.