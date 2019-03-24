Sağlık Bakanlığı'nca 2 yıl önce normal doğumu teşvik amacıyla Türkiye'de 9 ilde 11 devlet hastanesinde suda doğum hizmeti verilmeye başlandı. Pilot iller arasında yer alan Samsun’da geçen yıl nisan ayından başlayan uygulama ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında ‘Suda Doğum Ünitesi' oluşturuldu. 5 yıldızlı otel konforundaki ünitede, jakuzide suda doğumu tercih eden anne adaylarına, çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, buzdolabı, televizyon, özel banyo hizmeti de sunuluyor.

“KONFORU ARTIRDIĞI İÇİN TERCİH EDİLİYOR”



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Eda Türe, suda doğum ünitesinin normal doğumu teşvik etmek amaçlı olarak başlatıldığını söyleyerek "Suda doğum özellikle ağırlık hissinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte anne adayına hareket kabiliyeti sağlıyor. Doğum sancılarının kontrolü açışından konfor sağlıyor ve doğum eyleminin daha çabuk gerçekleşmesini yardımcı oluyor. Gün geçtikçe anne adaylarından talep artmakta. Anne adaylarının konforunu artırdığı için tercih ediliyor. Suda doğum ünitesi faaliyete geçtikten sonra 20’nci doğumumuzu gerçekleştirdik. Özellikle biz suda doğum ile ilgili bilgileri gebe okulumuzda veriyoruz ve anneler suda doğum nedeniyle gün geçtikçe normal doğumu tercih ediyor. Bu uygulamayla annelerin konforunu oldukça artırmış durumdayız. Uygulamada anne adaylarından herhangi bir ücret almıyoruz, isteyen herkesi suda doğuma yönlendirebiliyoruz” dedi.

“BURADA ÇOK RAHAT ETTİK”



Suda doğum yaparak 3 kilogram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir erkek bebek dünyaya getiren öğretmen Feyza Keskin Çebi de (27), "Gece sabaha karşı hastaneye geldim. 2 saatlik bir sancı sürecim oldu. Daha sonra buradaki görevli ebeler suda doğumdan bahsettiler. Bende suda doğuma ikna oldum. Bu şekilde çok rahat bir doğum geçirdim. Daha önce internetten de araştırıp okumuştum, ayrıca arkadaşlarımdan da duymuştum. Özel hastanelerde olmayan konfor var. Ailemle burada çok rahat ettik. Suda doğumu ve normal doğumu bütün anne adaylarına tavsiye ediyorum. Doğumdan sonra hemen ayağa kalkabildiğim içinde ayrıca çok mutluyum” şeklinde konuştu.