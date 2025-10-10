Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi: "Çok korkutucuydu ama şanslıydık"

Aras Ata Çağlar dünyaya gözlerini açalı henüz 3 ay oldu. Ancak dünyaya geliş süreci hiç de kolay olmadı.



Aras Ata'nın tedavisi henüz 22 haftalıkken anne karnında başladı. İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli Perinatolog Doç. Dr. Reyhan Ayaz Bilir ve Çocuk Kardiyoloğu Doç. Dr. Öykü Tosun anne ve bebeğe 90 gün yoğun bir tedavi uyguladı.



TEDAVİ MAKALE OLACAK



Anne Duygu Çağlar doğuma 1,5 ay kala taburcu edildi. Aras Ata şu anda akıllı çorap ile sürekli kontrol halinde. Aras Ata'nın tedavisi bilimsel makale olarak da literatürde yerini alacak.

Anne Duygu Çağlar ve Aras bebek

"ÇOK KORKUTUCUYDU AMA ŞANSLIYDIK"



Anne Duygu Çağlar duygularını şu sözlerle ifade etti:



"Anne karnında karnında ritim bozukluğu olabileceğini hiç duymamıştım çok korkutuycu başta çok endişelendim ama şanslıydık."



Tedavi süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bilir, "Bebekte ciddi bir kalp yetmezliği saptatık ve ritim bozukluğu mevcuttu. Yaklaşık 22. haftada geldi bebek, bütün vucüt boşluklarına sıvı toplanmıştı. Verdiğimiz tedavilerde bebeği 2. basamak olarak direkt anne karnındaki bebeğe kas içerisine ve karın zarı içerisine yaptığımız enjeksiyonlarla kalp ritmini toparladık."

Bebeğin anne karnın tedavi sürecinden bir kare.