Bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklara karşı koruyor, beyin gelişimini sağlıyor...



Mucize bir formül değil anne sütü...



Uzmanlar anne sütünü bebeğin ilk aşısı olarak görüyor.



Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğden Yavrucu, “Anne sütünün zengin içeriği var. İlk dakikalarda salgılanan proteinden zengin olan kolosturum. Kolosturum oldukça yüksek derecede vücudu bağışıklığa karşı koruyucu bir takım faktörler içerir. Anne sütü alan bebeklerimizin bağırsak sistemi çok güzel çalışır çünkü anne sütü, enfeksiyonlara karşı koruyucu bir takım özellikler içerir” diyor.



Anne sütünün yüzde 80'i sudan oluşuyor. Bu nedenle ilk 6 ay bebek ne suya ne de başka bir besine ihtiyaç duyuyor.



İlk 6 ay anne sütü şart. Peki emzirme dönemi ne zaman sonlandırılmalı?



Dr. Yavrucu bu soruya, „Hem fiziksel hem ruhsal açıdan 2 yaşından sonra emzirmeyi önermiyoruz. Bebek, anneyle fazla bağ kurmaya devam ediyor ve bireyselliğine negatif etkisi oluyor. İkincisi sürekli emmek istediği için diğer gıdaları almakta yetersiz kalıyor. Bir diğer faktör de ağız ve diş sağlığı için olumsuz etki yapabiliyor” yanıtını veriyor.



Sağlık ya da farklı nedenlerle emziremeyen anneler de olduğunu vurgulayan Dr. Yavrucu, “Anneler lütfen bu konuda kendilerini suçlu hissetmesinler. Çünkü önemli olan şey, bebeğin ihtiyaç duyduğunda yanında olduğunu, besleyebileceğini annesinin inanmasıdır aslında” diyor.



Fotoğraf: Getty Images Turkey



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