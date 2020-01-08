Annesini kaybeden diş hekimi hastaneye 5 milyonluk tazminat davası açtı

Diş hekimi Cennet Taşdemir, annesinin hayatını kaybettiği gece özel hastanede nöbetçi doktorların görevlerinin başında olmadığını ve bu doktorlarla ilgili 18 farklı dilekçeyle şikayetçi olduğunu söyledi.



Denetleme ekibinin 18 şikayet dilekçesini dikkate almadığını söyleyen Taşdemir, "Türkiye’de açılan tazminat davaları arasında belki de rekor bir oran olan ve nöbet yerini terk eden, çağrıldığı halde gelmeyen doktor ve hastane hakkında 5 milyon liralık tazminat davası için adliyeye geldik. Tek amacımız insanlara özellikle sağlık problemi yaşayan, bıkmışlık sendromu yaşayan insanlara emsal teşkil etmesini istiyorum. İnsanlar hiçbir şekilde davalarından vazgeçmesinler" diye konuştu.



Taşdemir, sağlık görevlilerinin ihmalleriyle hayatını kaybetmiş ya da sakat kalmış aileler için liderlik yapmak istediğini de sözlerine ekledi.



Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda, Hatice Timurkaan (65), diyabet hastalığına bağlı ayak parmağı özel bir hastanede kesildikten sonra iddiaya göre enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti. Kızı Cennet Taşdemir ise olayla ilgili hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.



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