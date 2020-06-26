Apandisit nedir, apandisit belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? (Apandisit patlarsa ne olur?)

Vücutta ne işlev gördüğü halen tam olarak ortaya konulmamış olsa da bağışıklık sistemiyle alakalı bir organ olduğu düşünülen ve sağ kasığın biraz üstünde bulunan apendiks, ince bağırsakla kalın bağırsağın geçiş noktasında yer alan, parmaksı şekle sahip kör sonlanan bir bağırsak uzantısı.



Apandisit ve neden olabileceği sağlık sorunları hakkında ntv.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Yüksel Kerimoğlu, apandiks boyutlarının değişkenlik gösterebildiğini söyledi, “Ancak ortalama 3-4 cm. uzunluğunda ve yaklaşık 0.5 cm. kalınlığında bir dokudur” dedi.



Apandiksin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan apandisitin genellikle basite alındığını ancak bazı durumlarda apandisitin ölümcül olabileceğini aktaran Doktor Metin Yüksel Kerimoğlu, apandiksin işlevinin ve apandisitin sebeplerinin tam aydınlatılamamış olmasından dolayı henüz apandisitten korunmanın etkin bir yöntemi bulunmadığına da vurgu yaptı.



“Bu yüzden hastalığın önüne geçmek henüz mümkün değildir. Belki apendiks ile ilgili bilgi birikimimiz ileriki yıllarda artar ve netleşirse o zaman bu hastalıktan korunmanın yollarını da bulabiliriz” diyen Op. Dr. Metin Yüksel Kerimoğlu, apandisit ile ilgili sık sorulan soruları şöyle yanıtladı:



1 -Apandisit nedir, neden olur?



Apandisit vücuttaki apendiksin iltihabi reaksiyonu sonucu gelişen tabloya verilen isimdir. Tıpkı apendiksin işlevi gibi neden iltihaplandığıyla ilgili net veriler henüz mevcut olmasa da apandisitin çoğu zaman apendiksin açık olan ucunun tıkanması sonucu ya da geçirilmiş başka bir enfeksiyon sonrası ortaya çıkabildiği düşünülmektedir.



APANDİSİTTE EN ÖNEMLİ BELİRTİ KARIN AĞRISI



2- Apandisit belirtileri nelerdir, hangi şikayetler apandisit olduğunu düşündürmeli?



Apandisitin en bariz belirtisi karın ağrısı, bulantı ve iştahsızlıktır. Fakat bu şikayetlerin kısa süreli olup tamamen geçebiliyor olması ya da ara ara ortaya çıkması apandisiti çok düşündürmez. Bu şikayetler en az 4-5 saattir mevcut ve hiçbir azalma olmaksızın devam ediyor veya daha da şiddetini arttırıyorsa o zaman apandisit olma ihtimali de bir o kadar yüksektir. Ayrıca kusma ve ateş de hastalığın ilerlemesi durumunda tabloya eklenebilir.



APANDİSİT “PATLARSA” NE OLUR?



3- Apandisit patlaması (apandisit yırtılması) nedir, neden olur? Apandisit ne zaman ölümcül olur?



Apandisit patlaması, bilinenin aksine apendiksin bir balon gibi patlaması değildir. Çoğu zaman iltihap nedeniyle şişmiş olan apendiks duvarı aşırı şişmeye ve gerilmeye dayanamayıp bir noktadan delinir ya da yırtılır. İşte bu durum ‘apandisitin patlaması’ denilen durumdur. Bu olayın tehlike arzetmesinin sebebi de apendiks içinde yoğun bulunan bakterilerin patlama sonucunda karın içine yayılıp karın içinde enfeksiyona hatta daha da ilerlemesi durumunda tüm vücudu tehlikeye sokan ‘sepsis’ adı verilen yaygın enfeksiyon tablosuna yol açabilmesidir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden en yakın hastaneye gitmek gerekir aksi takdirde sepsis nedeniyle ölüm meydana gelebilir.



“APANDİSİT TEŞHİSİ İÇİN EVDE YAPILAN ‘TOPUK TESTİ’ NET SONUÇ VERMEZ”



4- Bir insanın apandisit olduğunu kendi kendine anlaması mümkün mü, bunun için evde yapılabilecek bir yöntem varmı? Örneğin “topuk testi” güvenilir bir yöntem mi?



Op. Dr. Metin Yüksel Kerimoğlu

Apandisit çoğu hastada çok değişken bulgularla ortaya çıkabildiği gibi bazen ilaçlı karın tomografisi bile tam net sonuç veremeyebilir. Bu yüzden kişinin kendisinin apandisit olup olmadığını anlayabilmesi pek mümkün değildir. Halen hekimlerin bile bir kısım vakaya net tanı koyamaması mümkünken, bu tanıyı hastaların kendi kendilerine koymaya çalışması son derece tehlikelidir. Çünkü yanlış değerlendirme ile zaman kaybedilerek hastalığın ilerleyip çok daha tehlikeli bir konuma gelmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden hastalar eğer uzun süreli ve hiç geçmeyen bir karın ağrısı çekiyorlarsa mutlaka bir genel cerraha görünmelidirler. Apandisitin evde tanısı için yapılan “topuk testi” ise net sonuç veren ve güvenilir olan bir yöntem değildir.



5- Apandisit tedavisi nasıl yapılır? Hem apandisit hem de apandisit patlaması durumunda uygulanan tedavi aynı mıdır?



Her iki durumunda da tedavisi cerrahidir. Apandisitin patlaması durumunda da patlama sonrası geçirilmiş olan süreye ve karın içine olan bakteri yayılımının derecesine göre tablo ağırlaşabilir. Bu hem ameliyat sonrası iyileşmeyi hem de iyileşme süresini olumsuz olarak etkileyecektir. Apandisit ameliyatı apendiksin kökünden bağlanıp kesilerek çıkartılması işlemidir. Açık ameliyat ve kapalı (laparoskopik) yöntemle de yapılabilir. Eğer patlama gerçekleşmiş ise karın içinin durumuna göre standart ameliyat prosedürüne ilave işlemler eklenebilmektedir.



APANDİSİT VE APANDİSİT PATLAMASINDA YANILTICI TEŞHİSE DİKKAT!



Hem apandisit hem de apandisit patlamasında bulguların birbirine benzer olduğunu ancak bazı hastalarda apandisit patlaması sonrası karın ağrısı şikayetinin azalabildiğini ifade eden Op. Dr. Metin Yüksel Kerimoğlu, bu durumun hem hastayı hem de hekimi yanıltabileceğinin altını çizdi, “O yüzden çok dikkatli olmak gerekmektedir. Apandisit patlamış olsun ya da olmasın mutlaka sadece fizik muayene ile yetinilmemeli, kan testleri ve karın ultrasonografisi ile hasta değerlendirilmeli ve hatta arada kalınan durumlarda mutlaka ilaçlı karın tomografisi ile kesin tanıya ulaşılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.



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