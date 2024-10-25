Apandisit nedir, neden olur? Apandisit patlaması tehlikeli mi, patlayınca ne olur?

Apandisit patlaması, körbağırsak üzerinde apandisin iltihaplanmasıdır. İltihaplı apandisin kesilip çıkarılmasıyla tedavi edilir. Apandisitin belirtileri, lokalize edilemeyen yaygın karın ağrısı, iştahsızlık ve dışkılama dürtüsüdür. Ağrı 6-8 saat sonra karnın sağ alt kadranına geçer ve lokalize edilebilir.



APANDİSİT PATLAMASI TEHLİKELİ Mİ?



Kökü tıkanan ve bakterilerle enfeksiyon gelişen apandis önce şişer. Sonra dolaşım bozukluğu gelişir ve belli bir yerinde çürüme sonucu delinme meydana gelir. Buna apandisit patlaması (perfore apandisit) denir.



Bu çürüme ve delinme apandisit belirtileri başladıktan sonraki ilk 24 saati takiben her an olabilir.

APANDİSİT PATLAYINCA NE OLUR?



Patlayan apandisit tedavisi edilmezse, yırtılmış apandisit enfeksiyona, apseye, sepsis olarak bilinen kan dolaşımındaki bir enfeksiyona ve hatta ölüme yol açabilir.



APANDİSİT NEDEN OLUR?



Apandisit, karnın sağ alt kısmında, kalın bağırsağın bir kısmına bağlı bir konumdadır. Apandisite neden olan apendiks, kalın bağırsağın sağ alt ucundan çıkıntı yapan, parmak büyüklüğünde küçük bir kesedir.



Kalın bağırsakta hareket eden dışkının apendiski tıkaması ya da virüs, bakteri veya parazitin apendiskte iltihaba neden olmasıdır. İltihap apandisiti şişirir ve apandisit patlar. Bazen tümörler de apandisite neden olabilir.

