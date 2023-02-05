Ara tatil bitiyor, hastalıklar başlıyor

NTV- Beyzanur Özer

Öksürük, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastanelerin acil servisleri aylardır doluluk yaşıyor.

Özellikle çocuk vakaların sayısındaki artış endişe verici seyretti. Ancak yarıyıl tatilinde çocukların evde kalması,, hastalığın yayılımını azalttı.

Peki okullar yeniden açılınca çocuk vaka sayısı yeniden yükselişe geçer mi?

Uzmanların aileleri çocukların hastalık belirtilerine karşı uyardı ve "Çocuğunuz hastalık belirtileri gösteriyorsa okula göndermeyin." çağrısında bulundu.

VAKALARDA AZALMA GÖRÜLÜYOR

Temas olasılığı ortadan kalktığı için vakalarda belirgin bir azalma olduğunu dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, çocukların okula dönüşlerinde hastalıkları birbirlerine bulaştırma riskinin olduğunu ifade etti.

Velilere büyük görev düştüğünü vurgulayan Köksal, "Hasta çocukları lütfen okula göndermesinler. Bu hastalığın teşhisi de kolay, tedavisi de kolay." uyarısında bulundu.

Maske takmak, sınıfların havalandırılması ve öğrencilerin el hijyenine dikkat etmesi de uzmanların tavsiyeleri arasında yer alıyor.