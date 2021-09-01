Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır?

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Haftanın beş günü normal, iki günü çok az miktarda yemek tüketilerek uygulanan aralıklı oruç diyetinde çok az yemek yeniyor. Bu nedenle doktor kontrolünde uygulanması tavsiye ediliyor.

8:16 yani günün 16 saati gibi uzun bir süre aç kalıp, sekiz saatlik süreçte çok az yemek yeniyor.

Bazı araştırmalarda oruç temelli bu beslenme çeşitlerinin kilo kontrolü ve bazı hastalıklardan korunmada etkili olabileceği belirtiliyor.

ARALIKLI ORUÇ NASIL YAPILIR?

Aralıklı oruç diyetinde en önemli kural, öğün tüketimlerinin 8 saatlik bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve geriye kalan 16 saatlik zaman diliminde hiçbir şey yenilmemesidir. Bu kural çerçevesinde birçok aralıklı oruç çeşidi bulunuyor.

16:8 yöntemi

Bu, 16 saat boyunca açlık ve 24 saatlik bir süre boyunca 8 saatlik bir pencerede normal yemek yemeniz anlamına gelir. Bu süre boyunca 1, 2 veya 3 öğün sığdırabilirsiniz ve saatleri ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz ancak açlık ne kadar uzun olursa, faydaları da o kadar büyük olur.

Bu plan genellikle yeni başlayanlar için daha uygundur. Daha sonrasında 12 saat veya daha az bir süre için başlamayı deneyin ve daha rahat hale geldikçe arayı açabilirsiniz.



Örnek: Akşam yemeğini (18.00) yedikten sonra yemeyi bırakın ve ertesi gün öğle yemeğine (12.00) kadar bir daha yemeyin.



5:2 yöntemi

Bu yöntemde 5 gün normal besleniyorsunuz ve haftada 2 gün tamamen oruç tutuyorsunuz. Bu 2 günü, daha kolay hale getirmek için hafta aralarına yayılabilir.



Örnek: Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri normal yemek yiyin ve salı ve perşembe günleri oruç tutun.

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