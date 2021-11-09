Bilim insanları açıkladı: 22.00-23.00 arası uykuya geçmek kalp hastalıkları riskini azaltıyor

İngiltere'de Exeter Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma uykuya dalma saatiyle kalp hastalıklarına yakalanma riski arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

BOYUNCA SAĞLIKLARI TAKİP EDİLDİ

European Heart Journal'da yayınlanan çalışma için araştırmacılar, gönüllüler tarafından giyilen kol saati benzeri bir cihaz kullanarak yedi gün boyunca uyku ve uyanma süreleri hakkında veri topladı. Ayrıca, ortalama altı yıl boyunca gönüllülerin kalp ve dolaşım sağlığı takip edildi.



Söz konusu yetişkinlerin 3 binden fazlasının kalp hastalıklarına yakalandığı ve çok azının "ideal" 22:00 ile 23:00 saatleri arasında ya da daha erken yatan kişilerde meydana geldiği belirtildi

Çalışmada ayrıca, gece yarısı veya daha sonrasında uyuyanlarda kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 25 daha yüksek olduğunu ortaya konuldu.



Exeter Üniversitesi'nden araştırmanın yazarı Dr. David Plans, "Araştırmamızda nedensellik sonucuna varamasak da bulgular erken veya geç yatma saatlerinin vücut saatini bozma olasılığının daha yüksek olabileceğini ve kalp sağlığı için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösterdi” diye konuştu.



Bununla birlikte Plans, “Kalp sağlığı için en riskli zamanın gece yarısından sonra olduğunu gördük. Çünkü geç saate yatanların, vücut saatini sıfırlayan sabah güneşini görme olasılığı düşüyor” dedi.



İngiliz Kalp Vakfı'ndan kalp hemşiresi Regina Giblin ise "Bu büyük araştırma, çoğu insanın kalbini uzun vadede sağlıklı tutması için akşam 22.00 ile 23.00 arasında uyumanın önemine vurgu yaptı. Ancak, bu çalışmanın yalnızca bir ilişki gösterebileceğini ve neden-sonuç kanıtlayamadığını hatırlamak önemlidir. Kalp ve dolaşım hastalıkları için bir risk faktörü olarak uyku zamanlaması ve süresi konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.Yeterince uyumak genel sağlığımız, kalp ve dolaşım sağlığımız için önemlidir ve çoğu yetişkin gecede 7 ila 9 saat uyumayı hedeflemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

TEK FAKTÖR UYKU DEĞİL



Öte yandan,uzmanlar kalp sağlığını etkileyebilecek tek faktörün uyku olmadığını vurguladı. Buna göre, tansiyon ve kolesterol seviyelerini takip etmek, kilo yönetimi, düzenli egzersiz yapmak ve tuz ve alkol alımını azaltmak da kalp ve diğer hastalıklara karşı korunmada büyük bir önem taşıyor.

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