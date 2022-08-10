Araştırma: 300’den fazla dirençli bakteride etkili olan ilaç geliştirildi

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, 300’den fazla dirençli bakteri ile mücadele eden yeni bir ilaç geliştirildi.

ACS Central Science'da araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni ilaç adayının, laboratuvar deneylerinde zatürree ve idrar yolu enfeksiyonlu farelerde ilaca dirençli bakterileri durdurduğunu belirtti.

Araştırmacılar, ilaçta yer alan fabimisin bileşiğinin bir gün insanlarda zorlu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılabileceğinin altını çizdi.

Gram negatif olarak nitelenen bakterilerin tedavisinin özellikle zor olduğu ve güçlü savunma sistemlerine sahip oldukları için çoğu antibiyotiğe karşı dirençli oldukları biliniyor.

Gram negatif olarak nitelenen bakteriler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre dünya çapında milyonlarca insanı enfekte eden ve pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları ve kan dolaşımı enfeksiyonları gibi durumlara neden olan bir mikrop sınıfıdır.



Söz konusu bakterilerin tedavisinin özellikle zor olduğu ve güçlü savunma sistemlerine sahip oldukları için çoğu antibiyotiğe karşı dirençli oldukları biliniyor.



Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları fabimisin bileşiğinin tedavide etkili olduğunu bildirirken, ilaçlardan kaçınmak için mutasyona uğrama yeteneği olan mikropların tedavisinde kullanılabileceğini vurguladı.