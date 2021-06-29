Araştırma: BioNTech ve Moderna aşıları yıllarca bağışıklık sağlayabilir

Bilim insanları, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının insan vücudunda Covid-19'a karşı yıllarca koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık reaksiyonu oluşturduğu yönünde deliller elde etti.

Araştırmanın sonuçlarına New York Times'ın (NYT) ulaştı.

ÜÇ VARYANTA KARŞI DA ETKİLİ



Yeni çalışma ayrıca bu iki mRNA aşısının, Covid-19'un üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiğini gösterdi.

Buna aşı etkinliğini azalttığı söylenen "beta varyantı"nın da dahil olduğu belirtildi.

Araştırmaya öncülük eden St. Louis'deki Washington Üniversitesi profesörü Ali Ellebedy, "Bu, bağışıklığımızın aşıdan daha dayanıklı olduğuna gösteren iyi bir işaret" şeklinde konuştu.

DÖRT AY SONRA KORUMA SAĞLIYOR

Nature dergisinde de yayımlanan çalışmada, her iki aşının da ilk dozundan yaklaşık dört ay sonra vücudun lenf düğümlerinde, bağışıklık hücrelerini gelecekteki enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için etkili bir şekilde eğiten germinal merkezlerin hala bulunduğu tespit edildi.

Bilim insanlarının araştırması, aşıların corona virüsün diğer varyantlardan daha bulaşıcı olan "delta varyantı"na karşı etkinliği konusunda ise bir tespitte bulunmuyor.