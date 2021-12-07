Araştırma: BioNTech veya AstraZeneca aşılarının ardından Moderna'nın yapılması bağışıklığı artırıyor

İngiltere’de aşıların karıştırılması üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.



Oxford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Com-Cov" adlı çalışmaya katılan 1070 gönüllüye, Oxford-AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozundan 9 hafta sonra aynı aşının ikinci dozu veya Moderna ve Novavax aşılarından biri yapıldı.



Araştırma sonucunda, iki doz AstraZeneca aşısı yapılanlara kıyasla antikor seviyelerinin, AstraZeneca'nın ardından Moderna aşısı uygulananlarda 17 kat, AstraZenaca'dan sonra Novavax aşısı yapılanlarda 4 kat daha yüksek olduğu ortaya kondu.



Pfizer-BioNTech aşısıyla başlayanlar için Moderna aşısının ikinci dozunu yaptırmak, iki doz Pfizer-BoiNTech ile karşılaştırıldığında 1,3 kat daha fazla antikorla sonuçlanırken buna karşılık Novavax'ı ikinci aşı olarak yaptıranlarda yüzde 20 daha az antikorun oluştuğu gözlemlendi.



‘AYNI AŞININ İKİNCİ DOZUNU ALMAYA SIKI SIKIYA BAĞLI KALINMAMASI GEREKİYOR’



Çalışmayı yürüten Oxford Üniversitesi Profesörü Matthew Snape, araştırmanın, aynı aşının ikinci dozunu almaya sıkı sıkıya bağlı kalınmamasını gerektirdiğini gösterdiğini belirterek "Bu çalışmadan elde edilen verilerin, hala ilk iki doz aşının ilkini sunmuş düşük ve orta gelirli ülkeler için özellikle ilginç ve değerli olacağını düşünüyorum" dedi.



Snape, aşıların karıştırılması sonucu genel olarak iyi bir bağışıklık tepkisi bulduklarını ifade ederek "Bu, Oxford-AstraZeneca aşısının iki dozunun belirlediği eşiğin üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.



SOTROVİMAB İLACI, OMİCRON'UN TÜM MUTASYONLARINA KARŞI ETKİLİ



İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen ve İngiltere'nin 2 Aralık'ta onay verdiği monoklonal antikor ilacı "sotrovimab"ın, Omicron varyantının tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğu belirtildi.



GSK’den yapılan açıklamada, henüz hakemli bir tıp dergisinde yayımlanmayan verilerin, "sotrovimab"ın spike adlı proteinde bugüne kadar tanımlanmış 37 mutasyonun tümüne karşı etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.



GSK Bilimsel Baş Sorumlusu Hal Barron, yaptığı açıklamada, "Bu klinik öncesi veriler, monoklonal antikorumuzun (sotrovimab), en son varyant Omicron'a ve DSÖ tarafından bugüne kadar tanımlanan diğer tüm endişe verici varyantlara karşı etkili olma potansiyelini de gösteriyor" ifadesini kullandı.