Araştırma: Covid-19 yüzeylerde yaşayabilir ancak bulaşma riski düşük

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, corona virüsün yüzeylerde yaşayabildiği ancak yüzeyden bulaşma olasılığının düşük olduğu bildirildi.



California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışma, corona virüs hastalarının odalarında, hasta kalmadan önce, kaldığı sırada ve ayrıldıktan sonra yüzeylerden alınan örneklerle gerçekleştirildi.



Microbiome bilim dergisinde yayınlanan araştırmada, Covid-19 hastalarının odalarının yüzeyleri silinerek toplanan yaklaşık bin örnek üzerinde yapılan çalışmada örneklerin yaklaşık yüzde 13’ünde corona virüs tespit edildiği bildirildi.

EN ÇOK VİRÜS HASTA YATAĞININ YANINDA



Corona virüs testi pozitif çıkan 16 hastanın yaklaşık üç hafta boyunca kaldıkları odalara 10 sağlık çalışanının baktığı bildirilen araştırmada, en çok virüs hasta yataklarının çevresinden yüzde 39 ile elde edilirken daha sonra en çok virüs odalarının hemen dışındaki alanda yüzde 29 ile tespit edildi.



Havalandırma düğmeleri ve kapı kollarında yüzde 16 oranında corona virüs tespit edilirken kalan diğer alanlardaki virüs oranının yüzde 13’ün altında kaldığı belirtildi.

Çalışma ile ilgili raporda, corona virüs hastalarına bakan sağlık çalışanlarının virüslü alanlara sık sık dokunmalarına rağmen enfekte olmadıkları tespit edildi.

YÜZEY, HAPŞIRMA VE ÖKSÜRMEDEN DAHA AZ TEHLİKELİ



Bununla birlikte raporda, yüzeylerde tespit edilen virüs konsantrasyonlarının virüs taşıyan bir hastanın hapşırması veya öksürmesi sonrası yayılan parçacıklardan daha az tehlikeli olduğunun altı çizildi.



Raporda son olarak virüsün hava yoluyla yayıldığına vurgu yapılırken, en tehlikeli durumun enfekte bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi sonrası salınan büyük ve küçük parçacıklar olduğu belirtildi.

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