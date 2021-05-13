Araştırma: Covid aşısının ikinci dozunu ertelemek can kaybını azaltabilir

Corona virüse karşı mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken dünyadaki ülke ve bölgelerin yeteri kadar aşılara ulaşamaması başta Birleşik Krallık olmak üzere aşı dozlarının arasındaki süreyi uzatma kararı almasına neden oldu.

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, aşıların ikinci dozunun ertelenmesinin virüs nedeniyle olabilecek can kayıplarını önemli ölçüde azaltabileceği tespit edildi.

Hakemli tıp dergisi British Medical Journal’da yayınlanan araştırmada, ABD’de aşı olan 100 bin kişi üzerine bir modelleme oluşturuldu.

Modellemede aşının ilk dozunun yüzde 80 etkinlik gösterdiği baz alınırken aşıların ikinci doz olarak uygulanmak yerine yeni kişilere uygulanmasının virüs nedeniyle can kayıplarını ciddi oranda azaltabileceği tespit edildi.

ENFEKSİYONLARI DA AZALTABİLİR

28 gün aradan sonra kişilere ikinci dozu uygulamak yerine yeni kişilere aşı uygulanmasının can kaybını 100 bin kişide 26 ila 47 arasında azaltabileceği tespit edilirken, enfeksiyon oranlarını da yüzde 70 oranında azaltabileceği bildirildi.

Minnesota, Rochester'daki Mayo Clinic'ten Thomas Kingsley liderliğinde gerçekleştiren araştırma ile ilgili British Medical Journal’da yer alan yazıda, "Sonuçlar, ikinci aşı dozu ertelendiğinde, belirli koşullar altında toplam can kaybı, enfeksiyon ve hastaneye yatışlarda bir azalmanın elde edilebileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Pandeminin başladığı günden bu yana dünyada 160 milyonun üzerinde corona virüs vakası tespit edilirken 3,3 milyondan fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.