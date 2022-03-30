Diyabet ilacı doğum sorunları oluşturuyor

Danimarka'da yapılan yeni bir çalışmada, tip 2 diyabet için kullanılan bir ilacın çocuk sahibi olma sürecinde etkili olduğu açıklandı.

Annals of Internal Medicine dergisinde 28 Mart'ta yayımlanan araştırmaya göre, erkeklerin çocuk sahibi olmadan önceki üç aylık dönemde tip 2 diyabet için kullandıkları ilacın, çocukların doğumu sırasındaki sorunları yüzde 40 oranında artırdığı belirtildi.

1 MİLYONDAN FAZLA DOĞUM İNCELENDİ

1997 ile 2016 yılları arasında 1 milyondan fazla doğum takip edilerek yapılan çalışmada, diyabet ilacı kullanan baba adaylarının çocuklarının, kullanmayanlara göre daha riskli doğum süreci geçirdikleri aktarıldı.

Araştırmaya göre, tip 2 diyabet tanısı olan ancak ilaç almayan erkeklerin bebeklerinde kusurlu doğum sıklığı yüzde 3.1 olurken, ilaç kullanan babaların çocuklarının yüzde 4.6 sorun yaşadığı vurgulandı.

Araştırmada öne çıkarılan ilaç tip 2 diyabet hastalığında ve insüline bağlı diyetlerde yaygın olarak kullanılırken, etken maddesi metformin-hidroklorür olan ilaç, egzersiz ile kan şekerini dengelemek isteyen kişiler tarafından da sıklıkla kullanılıyor.

Araştırmada insülin kullanımının doğum kusur oranındaki bir değişiklikle ilişkili olmadığının da altı çizildi.