Araştırma: Hamileyken aşı olan anneler bebeklerine antikor aktarıyor

İsrail'de yapılan bir araştırmada, hamileyken yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptıran kadınların bebeklerinde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi.



Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Hadassah Sağlık Merkezi, hamileyken Covid-19 aşısı olan kadınların dünyaya getirdikleri bebeklerle ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.



Araştırma kapsamında, annelerine Covid-19 aşısının her iki dozu da yapılan 40 bebeğin doğduktan sonra göbek kordonundan kan örnekleri alındı.



Testlerde, bebeklerin tamamında Covid-19'a karşı antikor bulunduğu görüldü.



Hadassah Sağlık Merkezi Virüs Departmanı'nda görevli Prof. Dana Wolf, araştırmanın, aşılanan annelerin bebeklerine doğumdan önce Covid-19'a karşı gerekli antikoru aktardığını gösteren önemli bir bulgu olduğunu bildirdi.



Wolf, araştırmanın, hamile kadınların Covid-19'a karşı aşılanmasının önemine ve faydasına işaret ettiğini belirtti.



İsrail Sağlık Bakanlığı, başlangıçta önermezken, daha sonra hamile kadınların da aşılanmasına karar vermişti.

