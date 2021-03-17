Araştırma: Hamileyken aşı olan anneler bebeklerine antikor aktarıyor

İsrail'de yapılan araştırma, hamileyken Covid-19 aşısı olan annelerin bebeklerine antikor aktardığını ortaya koydu.

Reuters - Anadolu Ajansı 17.03.2021 - 01:51 | Son Güncelleme : 17.03.2021 - 01:53

Araştırma: Hamileyken aşı olan anneler bebeklerine antikor aktarıyor

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İsrail'de yapılan bir araştırmada, hamileyken yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptıran kadınların bebeklerinde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Hadassah Sağlık Merkezi, hamileyken Covid-19 aşısı olan kadınların dünyaya getirdikleri bebeklerle ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırma kapsamında, annelerine Covid-19 aşısının her iki dozu da yapılan 40 bebeğin doğduktan sonra göbek kordonundan kan örnekleri alındı.

Testlerde, bebeklerin tamamında Covid-19'a karşı antikor bulunduğu görüldü.

Hadassah Sağlık Merkezi Virüs Departmanı'nda görevli Prof. Dana Wolf, araştırmanın, aşılanan annelerin bebeklerine doğumdan önce Covid-19'a karşı gerekli antikoru aktardığını gösteren önemli bir bulgu olduğunu bildirdi.

Wolf, araştırmanın, hamile kadınların Covid-19'a karşı aşılanmasının önemine ve faydasına işaret ettiğini belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, başlangıçta önermezken, daha sonra hamile kadınların da aşılanmasına karar vermişti.

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