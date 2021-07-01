Araştırma: Hastanede yatan Covid hastalarının yüzde 80'i nörolojik semptom gösteriyor

İngiltere Pittsburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyanın dört bir yanından binlerce Covid-19 hastasının hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşadıkları semptomlar hakkında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada hastaneye kaldırılan kişilerin yüzde 80’inin nörolojik problemler geliştirdiği tespit edildi.

ntv.com.tr 01.07.2021 - 15:24 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 15:56

Araştırma: Hastanede yatan Covid hastalarının yüzde 80'i nörolojik semptom gösteriyor

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İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının yüzde 80’inin nörolojik problemler geliştirdiği açıklandı.

Pittsburgh Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, dünyanın çeşitli yerlerinden corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan 18 yaş ve üstü 3 bin 744 hasta incelendi.

Kişilerin yüzde 80’inin felç geçirme, komaya girme veya beyin hasarı problemleri yaşadığı bildirilirken nörolojik sorun yaşayan kişilerin hayatını kaybetme olasılığının geliştirmeyenlere göre altı kat daha fazla olduğu aktarıldı.

YÜZDE 49'UNDA AKUT BEYİN SORUNU YAŞIYOR

Hastalara corona virüs nedeniyle ne gibi semptomlar ve sorunlar yaşadıkları sorusu üzerine hastaların yüzde 49'unun akut beyin sorunu yaşadığı tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan kişilerin yüzde 37’sinin baş ağrısı, yüzde 26’sının ise tat ve koku kaybı bildirdiği belirtilirken yüzde 17’si komaya girdiğini yüzde 6’sının ise felç geçirdiği belirtildi.

Pittsburg Üniversitesi'nde profesör olan çalışmanın baş yazarı Dr. Sherry Chou yaptığı açıklamada, “Bunun bir miktar görüleceğini tahmin ediyorduk ancak tespit edilen miktar çok fazla” dedi.

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