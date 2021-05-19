Araştırma: İki dozu farklı aşılardan olmak güvenli

Corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan doz sayısı 1,5 milyarı geçerken İspanya’da iki dozun farklı aşılardan uygulanması üzerine bir araştırma gerçekleştirildi.

İlk kez gerçekleştirilen iki dozun farklı aşılardan uygulanması araştırmasında, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan kişilere ikinci doz olarak BioNTech / Pfizer aşısı vermenin oldukça güvenli ve etkili olduğunu ortaya koydu.

İspanya devlet destekli Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen Combivacs adı verilen araştırmada, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan kişilere ikinci doz olarak BioNTech / Pfizer aşısı verildiğinde kan dolaşımında IgG antikorlarının varlığının 30 ila 40 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

‘İKİNCİ DOZU BİONTECH OLMAK YEDİ KAT ARTIRDI’

İlk dozu AstraZeneca aşısı olan kişilerin ikinci dozu da AstraZeneca aldıklarında kanlarındaki virüsü nötralize edici antikorların varlığı iki kat arttığı açıklanırken ikinci dozu BioNTech / Pfizer aşısı olanların antikor seviyeleri yedi kat arttığı bildirildi.

18-59 yaşları arasında ilk doz aşısını AstraZeneca olan 670 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen araştırma, gönüllülerin 450’sine ikinci doz olarak BioNTech / Pfizer aşısı verilerek gerçekleştirildi.

CİDDİ YAN ETKİ GERÇEKLEŞMEDİ

Araştırmanın liderlerinden Dr Magdalena Campins, katılımcıların sadece yüzde 1,7'sinin baş ağrısı, kas ağrısı ve genel halsizlik gibi yan etkiler bildirdiğini söylerken, "Bunlar ciddi sayılabilecek semptomlar değil" ifadelerini kullandı.

Carlos III Sağlık Enstitüsü klinik direktörü Jesus Antonio Frias da, "Bugün açıklanan sonuçlar, AstraZeneca'dan ilk dozu almış hastaların başka bir aşıyı alma olasılığının olduğunu belirtiyor” şeklinde konuştu.