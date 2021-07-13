Araştırma: İngiltere’nin kısıtlamaları kaldırması ek olarak 100 bin kişinin ölümüne yol açabilir

19 Temmuz itibarıyla corona virüs kısıtlamalarında son aşamaya geçerek neredeyse tüm kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanan İngiltere’de artan Delta varyantı vaka sayısının ardından Imperial College London tarafından yeni bir araştırma yayımlandı.

Kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının İngiltere’ye etkisi üzerine yapılan araştırmada, önlemlerin bir anda kaldırılmasının can kaybı sayısını artıracağına işaret edilirken, kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesinin hastalığın yeniden zirve yapmasını engelleyeceği belirtildi.

AŞILARIN ETKİNLİĞİ VE AŞILAMA ORANINA BAĞLI

İngiltere’de corona virüs ile ilgili araştırmalar yapan ve hükümete tavsiyelerde bulunan kurulu Imperial College Covid-19 Response Team, ilerleyten dönemde ülkede üçüncü bir corona virüs dalgası görülebileceğini, bunun da aşıların etkinliğine ve aşılama oranına bağlı olarak seyredeceğini aktardı.

Sitesinde yayımladığı çalışmada, ülkede kısıtlamaların 19 Temmuz itibarıyla kaldırılması durumunda üç senaryonun gerçekleşmesini öngördüğünü belirten Imperial College London, ölümlerin 9 bin 400'den 115 bin 800 kişiye kadar varabileceğinin altını çizdi.

Senaryolarda kısıtlamaların birden kaldırılmasının yerine kademeli olarak kaldırılması durumunda ise hastaneye yatışların ve can kayıplarının daha az olacağı bildirildi.

ÜÇÜNCÜ DALGA ETKİLİ OLABİLİR

Imperial College London'da epidemiyoloji uzmanı olan Prof. Dr. Neil Ferguson, insanların önlem almaya devam etmesi halinde üçüncü dalganın daha az etkili olacağını belirtirken, önlemlerin kaldırılması durumunda ise üçüncü dalganın etkili olmasının önüne geçilemeyeceğini vurguladı.

İngiltere'de hükümet yetkilileri, corona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasındaki son aşamaya 19 Temmuz'da geçileceğini açıklamış, maske ve sosyal mesafe kurallarının tamamen kaldırılacağı belirtilmişti.