Araştırma: Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada kadınların ve erkeklerin hangi saatlerde spor yapmasının daha etkili olduğu araştırıldı.



Araştırmaya göre, kadınlar sabah erken saatlerde daha iyi yağ yakabilirken, erkeklerin ise akşamları egzersiz yapmaları daha fazla etki sağlıyor.



New York'taki Skidmore College'dan araştırmayı yöneten Dr. Paul Arciero, "Sabah ve akşam egzersizi kadınlar için önemli sağlık ve performans faydaları sağlarken, karın bölgesindeki yağları eritmek ve kan basıncını düşürmek isteyenler sabahı değerlendirmelidir" diye konuştu.



SABAH SAATLERİNDE KADINLAR YÜZDE 10 YAĞ KAYBEDİYOR



25 ila 55 yaşları arasında formda insanları içeren çalışma, sabahları egzersiz yapan kadınların karın bölgelerindeki yağın ortalama yüzde 10'unu kaybettiğini buldu.



Kadınların akşam saatlerinde egzersiz yapmaları durumunda ise karın bölgelerinde yüzde 3’lük yağ azalması tespit edildi.



Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan çalışma, egzersizin ne zaman yaptıklarına bakılmaksızın araştırmaya katılan herkese genel olarak fayda sağladığını buldu.



Araştırmacılar, bulgularının, kadınların yağ kaybetmek için sabahları, kas gücünü artırmak istiyorlarsa akşamları egzersiz yapmaları gerektiğini gösterdiğini öne sürdü.



ERKEKLER AKŞAM DAHA AZ YORGUN



Erkeklerin ise, "kötü" kolesterol seviyeleri ve yağ yakma yetenekleri, akşam egzersiziyle daha fazla fayda sağladı.



Bununla birlikte erkeklerin akşam yemeğinden önce, kahvaltından önceki vakte kıyasla daha az yorgun olduğu aktarıldı.



Çalışmanın bulguları, haftada dört kez spor yapan 27 kadın ve 20 erkek üzerinde, sabah 6 ila 8 ve akşam 18:30-20:30 saatleri arasında 12 hafta boyunca spor yapılmasıyla bulundu.