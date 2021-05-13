Araştırma: Lama antikorları Covid varyantlarında da etkili

Corona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken bilim insanları farklı tedaviler üzerinde de durmaya devam ediyor.



Daha önce ABD’li bilim insanları tarafından corona virüse karşı etkili olduğu tespit edilen lama antikorlarının corona virüsün varyantlarına karşı da etkili olduğu bildirildi.



Ouest-France’ın haberine göre Avustralyalı bilim insanları tarafından yeni bir araştırmada lamaların antikorlarının corona virüsün yeni varyantlarına karşı da etkili olduğu belirtildi.



Futura Sciences dergisinde yayınlanan araştırmada, lama antikorları corona virüs varyantları ile enfekte olan farelere enjekte edilirken, ertesi gün virüsü ortadan kaldırdıkları bildirildi.



İNSAN ANTİKORUNDAN 10 KAT GÜÇLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ



Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan ‘NIH-CoVnb-112’ antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda corona virüs tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etti.



ANTİKORLAR, COVİD-19’U ETKİSİZ HALE GETİRDİ



Laboratuvar deneyleri, Cormac adlı lamadan alınan nano antikorunun, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin proteinine yapıştığını ve etkisiz hale getirdiğini gösterdi. Araştırmayı yürüten ekipten Profesör David Brody, "Bu anti-Covid-19 antikorunun (lama nano antikoru) koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça etkili ve çok yönlü olabileceğini umuyoruz" demişti.



Bu nano antikorların doğal olarak deve, lama ve alpaka gibi hayvanların bağışıklık sistemleri tarafından üretildiği ifade edildi. Bilim insanları ortalama olarak, nano antikor proteinlerinin insan antikorunun yaklaşık onda biri ağırlığında olduğunu, ayrıca daha ucuz ve mühendisliğinin daha kolay olduğunu vurguladı. İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin, salgını frenlemeye yardımcı olabilecek lama nano antikorları topladığı bilgisi paylaşılmıştı.