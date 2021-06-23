Araştırma: Mutsuz evlilik erkekler için ölümcül olabilir

İsrail’de 30 yaşın üzerinde yaklaşık 9 bin evli erkek üzerinde yapılan çalışmaya göre, evliliğinde mutsuz olduğunu belirten erkeklerin başta felç olmak üzere hayatını kaybetme risklerinin daha fazla olduğu belirtildi.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 10:25

Araştırma: Mutsuz evlilik erkekler için ölümcül olabilir

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İsrail, Tel Aviv Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, evliliğinde mutsuz olan erkeklerin ölüm risklerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Journal of Clinical Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, 30 yaşın üzerinde 9 bin evli erkeğin sağlık verileri analiz edildi.

Kişiler arasında evliliğinde mutsuz olduğunu belirten kişilerin, mutlu olduğunu belirtenlere kıyasla başta felç olmak üzere ölüm riski faktörlerine yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, 1965 yılında kaydı tutulan 8 bin 945 evli erkeğin sağlık verilerini inceleyerek gerçekleştirdikleri çalışmada, erkeklerin evliliklerine bir ila dört arasında bir not vermelerini istedi.

GENÇ ERKEKLER DAHA KÖTÜ

Sonuç olarak, evliliklerine düşük puanı veren erkeklerin evliliklerine yüksek puan verenlere kıyasla felçten ölme olasılığının yüzde 69 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca, 50 yaşın altındaki kişilerde evliliklerinden memnun olmayanların can kaybı riskinin yüzde 39,4 olduğunu açıklarken, 50 yaşın üstündekilerde bu oranın yüzde 6,5 olarak bildirdi.

SİGARA VE EGZERSİZ YAPMAMAKLA AYNI ORANDA RİSK TAŞIYOR

Araştırmanın baş yazarı Dr Shahar Lev-Ari, “Şaşırtıcı olan şey, erkeklerin evliliklerinden memnuniyetsizliği sonucunda hayatını kaybetme oranları, sigara içmek ya da egzersiz yapmamak ile benzer risk oranı ortaya çıkardı” dedi.

Çalışmanın arkasındaki ekip, sağlık yetkililerini evlilik sebebiyle ölüm risklerini azaltmak için evlilik terapisini teşvik etmeye çağırdı.

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