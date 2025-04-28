Araştırma ortaya koydu: Covid-19 aşısı kalp krizini artırdı mı?

"Kalp krizi vakaları arttı mı?" sorusuna uzmanından açıklama geldi.



Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sargın, son zamanlarda gündeme gelen erken yaşta kalp krizi vakalarının, gençlerde kalp krizinin arttığı anlamına gelmediğini söyledi.



Sargın, bununla ilgili veri olmadığını vurgulayarak, "10 yıl öncesine göre, 'Gençlerde ciddi anlamda endişe verici oranda bir kalp hastalığı artışı var' diyecek bir veri yok. Sadece bunların farkındalığı, insanların habere ulaşımı, bunları görmesi, duyması daha da arttığı için biraz daha çok gibi görünüyor." dedi.



Türkiye'de, 25-45 arası genç nüfusun arttığını ve her üç kişiden birinin bu yaş grubunda olduğunu aktaran Sargın, dolayısıyla 10-20 yıl önceye göre bu sayıda da artış olduğunu dile getirdi.



"ENDİŞE VERİCİ VERİ YOK"



Nüfusla birlikte hastalıkların da arttığını aktaran Sargın, şöyle devam etti:



"Buna ek olarak bu nüfusun obezite, sigara kullanım oranı daha da artıyor. Eşlik eden risk faktörleri, tansiyon da artıyor. Ama bunların sonucunda henüz genç yaşta ölüm oranları direkt olarak arttı demek doğru değil. 10 yıl öncesine göre gençlerin çok daha risk altında olduğuna dair endişe verici bir veri yok. Dünya nüfusunun artmasıyla beraber obezite olan, sigara kullanan, tansiyon hastası olanlar da artıyor. Dolayısıyla bunlar kalp, kalple ilişkili ölümleri de artırıyor. Sonuçta toplam ölümlerin yarıya yakını, dünyanın her yerinde kalp damar hastalıkları yüzde 40 ila 50 oranında. Bu oran değişmiyor ama uzun vadede öyle bir trend var. Kalp hastalıklarına bağlı ölümler yükselme eğiliminde ama insan yaşının uzaması nedeniyle Alzheimer ve demans da artıyor mesela. Dolayısıyla bütün değerleri göz önünde tutarak, sadece kalp hastalıkları artıyor, diye düşünmeden değerlendirmek lazım."

"COVID-19'A BAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"



Doç. Dr. Murat Sargın, kalp ve damar hastalıklarından ölümleri Covid-19'a bağlamanın mümkün olmadığını söyledi.



İngiltere'de, 46 milyon kişi üzerinde yapılan bir çalışmadan bahseden Sargın, "İngiltere'de, 46 milyon kişinin bütün verilerini inceleyen bir çalışma yayımlandı. Çalışmada Covid-19 aşısı olan kesimde hem kalp hem de damar hastalıklarına bağlı ölümlerin daha az olduğu ortaya koyuldu.

Bu çalışmanın daha uzun süreli sonuçları da gelecek. Bunun aksini gösteren 'Covid-19 aşısı olmuş kişilerde kalp hastalığı daha fazla oluyor' diye bir veri yok. Söylentilerle aşıya bağlı kalp hastalıkları artıyormuş gibi yansıtmak hiç bilimsel değil.

İngiltere'deki çalışma sonucuna göre, Covid-19 aşısı olan grupta aşı olmayan gruba göre hem pıhtı hem de kalp krizi, kalp damar hastalıkları çatısı altında bütün parametrelerde daha olumlu sonuçlar var." ifadelerini kullandı.



Sargın, Türkiye'de de İngiltere'deki çalışmaya benzer çalışmaların yapıldığını ama henüz verilerin yayına dökülmediğini kaydetti.