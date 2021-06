Araştırma: Pandemide çocuklarda diyabet 2 kattan fazla arttı

Amerikan Diyabet Derneği’nin bu yıl gerçekleştirdiği sanal oturumda pandeminin çocuklar üzerindeki diyabet vakalarındaki etkileri tartışıldı.



Toplantıya katılan üyeler arasından iki hastane, pandemi döneminde çocuklardaki tip 2 diyabet hastalığı vakalarının iki katından fazla arttığını bildirdi.



Özellikle hastaneye yatış vakalarında artış olduğu bildirilirken, Louisiana’daki Our Lady of the Lake Çocuk Hastanesi'nde yapılan veri analizinde Mart-Aralık 2020 döneminde hastaneye yatırılan çocukların yüzde 0,62’sinin diyabet tip 2 hastası olduğu belirtildi.



Bir önceki senenin aynı döneminde bu rakamın yüzde 0,27 olduğu bildirilen analizde, artışın iki kattan fazla olduğu aktarıldı.



Washington DC'deki Ulusal Çocuk Hastanesi de sanal oturumda, çocuklarda tip 2 diyabet vakalarının 2019'dan 2020'ye yüzde 233 arttığını ve çocukların önceki yıllara göre daha ağır semptomlar gösterdiğini bildirdi.



OBEZİTE, KÖTÜ BESLENME VE EGZERSİZ EKSİKLİĞİ



Toplantıda tip 2 diyabetin, açık ara en yaygın diyabet türü olduğu belirtilirken, obezite, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği ile ilişkili olduğunun altı çizildi.



Louisiana, Baton Rouge'daki Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi'nde görev yapan Doç. Dr. Daniel Hsia, "Bunlar çok küçük rakamlar ancak bu oranın geçen yıl iki katından fazla artması bile önemli" derken, "Biz tek bir hastaneyiz, ancak ülke genelinde olup bitenlerin bir yansıması olabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

‘DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR’



Hsia, "Tip 2 diyabet için risk oranı, evde kalmak zorunda olunan, sağlıklı yiyeceklere ve fiziksel aktiviteye erişimlerinin olmadığı ve uyku bozukluklarının olduğu böyle bir dönemde daha da artabilir" diye konuştu.



Araştırmayı gerçekleştiren ekip CNN International’a, 2020'de tip 2 diyabet için kabul edilen çocukların, 2019'da kabul edilen çocuklara göre daha şiddetli semptomlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.