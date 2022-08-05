Araştırma: Saçtan stres seviyesi tespit edilebiliyor

Meksika ve İzlanda’da yapılan yeni bir çalışmada saçların stres seviyesini gösterebileceği belirtildi.

Yaklaşık bin 300 kadının incelendiği araştırmada, saçtaki kortizol konsantrasyonunun stres seviyesini gösterebileceği vurgulandı.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, kortizol seviyesinin vücudun ana stres hormonu olduğunu söylerken, çalışmanın kan, idrar veya tükürük dışında ilk kez stres seviyesini başka bir yolla öğrenilebileceğini gösterdiğinin altı çizildi.

PLOS Global Public Health'de yayımlanan çalışma, Meksika'da 881, İzlanda'da ise 398 kadından alınan saç örneklerini analiz etti.

Araştırmacılar kadınların saç köklerinden örnekler alırken, kafa derisine en yakın bölümdeki 3 santimetrelik saç incelendi.

Araştırmanın kronik stresin teşhisinde umut vaat edebileceği öne sürüldü.

STRESLİ GRUBUN SAÇLARINDA YÜZDE 24 DAHA FAZLA KORTİZOL TESPİT EDİLDİ



Saçların ayda 1 santimetre uzadığı ve son üç aylık dönemin incelendiği belirtilen çalışmada, kadınlara hayatları ile ilgili sorular sorulurken, stres seviyeleri ilk beşte yer alan kadınların kortizol düzeylerinin son beştekilere göre yüzde 24,3 daha yüksek olduğu tespit edildi.



Araştırma yazarlarından Reykjavik Üniversitesi bilim insanı Dr. Rebekka Lynch, saçta kortizolün ölçülmesinin kronik stresin teşhisinde umut vaat edebileceğini öne sürdüğünü söyledi.



Çalışmanın raporunda ise, “İki farklı coğrafi ve kültürel geçmişe sahip bir kadın örneğinde algılanan stres ve saç kortizol konsantrasyonu arasında bir ilişki bulundu. Çalışma, saç kortizol konsantrasyonunun kronik psikolojik stres araştırmalarında geçerli bir biyolojik belirteç olduğu hipotezini destekliyor” ifadeleri yer aldı.