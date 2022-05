Araştırma: Şezlong yasağı hayat kurtarabilir

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, şezlong yasağı uygulamanın hayat kurtarabileceği açıklandı.



Manchester Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yapılan çalışmada, şezlong kullanmanın yasak olduğu Avustralya'da inceleme gerçekleştirildi.



Bilim insanları, bronzlaşma ile bağlantılı sağlık sorunlarını ve maddi zararları incelerken, şezlong yasağı uygulamasının 18 yaşındakilerin yaşamlarında bin 200 daha az cilt sorunu ve 200 daha az ölüm meydana getirebileceğini belirtti.

YÜKSEK CİLT KANSERİ RİSKİ OLUŞTURUYOR

British Journal of Dermatology'de yayımlanan çalışmada, ayrıca yasağın İngiltere’de uygulanmasının Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) 700 bin sterlin (14 milyon TL) tasarruf sağlayabileceği vurgulandı.



Manchester Üniversitesi'nden sağlık ve hastalık uzmanı Profesör Adele Green, çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "İngiltere'de toplam yasağın 18 yaşındaki 620 bin kişi üzerindeki etkisini takip ettik. Şezlonglar hakkında D vitamini sağlaması ve bronzluk vermesi gibi birçok yanlış anlaşılma var, ikisi de yanlış” derken, "Şezlongda güneşe maruz kalmanın yaptığı şey, cildin erken yaşlanmasına ve kırışmasına, ayrıca göz problemlerine ve yüksek cilt kanseri risklerine neden olur" ifadelerini kullandı.



Profesör Green ayrıca insanları şezlonglarla bağlantılı riskler hakkında bilgilendirmek istediklerini sözlerine ekledi.



ŞEZLONG DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA: İDDİALARI REDDEDİYORUZ



İngiltere The Sunbed Association (Şezlong Derneği) ise araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bronzlaşmak büyük bir iştir. Birleşik Krallık'ta şezlongların yasaklanması gerektiği yönündeki tüm iddiaları reddediyoruz” açıklamasında bulundu.



Şezlong Derneği başkanı Gary Lipman, “Bu çalışmada ileri sürülen matematiksel teorik iddiaları tamamen reddediyoruz, çünkü bu çalışma, ağırlıklı olarak Birleşik Krallık dışında yürütülen çalışmalardan ve şezlong endüstrisinin burada olduğu kadar iyi düzenlenmediği bir yerden elde edilen verilere dayanmaktadır” diye konuştu.



Cancer Research UK'den alınan rakamlara göre ise, Birleşik Krallık'ta her yıl en önemli etkenin şezlongda güneşlenmek olduğu yaklaşık 2 bin 300 melanom cilt kanseri ölümü gerçekleşiyor.