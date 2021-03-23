Araştırma: Sinovac aşısı çocuklar üzerinde etkili

Türkiye’de kullanılan Covid-19 aşısı CoronaVac’ın 18 yaş altındaki etkinliğiyle ilgili açıklama geldi. Çinli Covid-19 aşısı üreticisi Sinovac, corona virüs aşısı CoronaVac’ın çocuklar ve ergenler üzerinde etkili olduğunu ve antikorlarını tetiklediğini açıkladı. 3 ila 17 yaş arasındaki 500’den fazla kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre CoronaVac’ın çocuklar ve ergenlerde, 18 yaşın üzerindeki kişilerde görülenden daha yüksek antikor ürettiği belirtildi.

ntv.com.tr 23.03.2021 - 11:03

Araştırma: Sinovac aşısı çocuklar üzerinde etkili

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Çinli Covid-19 aşısı üreticisi Sinovac, geliştirdikleri aşının çocuklar ve ergenler üzerinde bağışıklık tepkilerini tetikleyebildiğini açıkladı.

Ön veriler, 3 ila 17 yaş arasındaki 500'den fazla kişiyi içeren Faz I ve II klinik çalışmalardan elde edilirken kişilere orta veya düşük miktarda iki doz Covid-19 aşısı ya da bir doz plasebo enjekte edildiği belirtildi.

Şirket araştırmacısı Zeng Gang, Pekin'deki bir akademik konferansta, Covid-19 aşısı olan çocuk ve ergenlerde olumsuz reaksiyonların çoğunun hafif olduğunu söyledi.

Gang, 500’den fazla kişide yapılan araştırmada sadece düşük doz alan iki çocuğun, 3’ncü derece olarak sınıflandırılan yüksek ateş şikayeti yaşadığını bildirdi.

18 YAŞ ÜZERİNDEKİLERDEN DAHA FAZLA ANTİKOR SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ

Akademik konferansta gerçekleştirdiği sunumda Gang, CoronaVac aşısının tetiklediği antikor seviyelerinin, 18 ila 59 yaşlarındaki yetişkinlerde ve daha önceki klinik çalışmalarda yaşlılarda görülenlerden daha yüksek olduğunu söyledi.

3 ila 11 yaş arası çocuklar için, daha düşük doz aşı uygulamanın daha iyi sonuç verdiğini bildiren Gang, 12 ila 17 yaşları arasındaki kişiler için ise orta doz aşı uygulamanın iyi sonuçlar verdiğini bildirdi.

Sinovac tarafından açıklanan ön verilerin ise henüz hakemli bir tıp dergisinde yayınlanmadığı belirtildi.

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