Araştırma: Soğan, yüksek kan şekerini düşürüyor

ABD’de yayımlanan yeni bir araştırmanın bulgularında soğanın kan şekerini yüzde 50 oranında azaltabildiği açıklandı.

Endocrine Society'nin toplantısında sunulan bulgularda, soğanın antidiyabetik ilaç ile birlikte verildiğinde yüksek kan şekerini ve toplam kolesterol seviyelerini "güçlü bir şekilde düşürebileceğini" ortaya kondu.

Tip 2 diyabetli kişilerde pankreaslarından kan şekerini düzenlemek için yeterli insülin üretemedikleri ve bunun sonucunda kan şekerlerinin tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşabileceği anlamına geliyor.

Araştırmanın başındaki bilim insanı Nijerya, Abraka'daki Delta Eyalet Üniversitesi'nden baş araştırma yazarı Anthony Ojieh, “Soğan ucuz ve kolay bulunabilir besin takviyesi olarak kullanılıyor. Diyabetli hastaların tedavisinde kullanım potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.



Araştırmacılar teoriyi fareler üzerinde test ederken, toplamda, ilacın etkisini artırıp artırmayacağını görmek için tıbbi olarak tetiklenen diyabetli üç grup fareye çeşitli dozlarda soğan özü verildi.



Araştırmacılar ayrıca ilacı ve soğanı, normal kan şekerine sahip diyabetik olmayan üç grup fare de verirken aradaki farkın sonunda, diyabetli grubun yüzde 35 ila 50 arasında kan şekerlerinin azaldığını tespit etti.



Çalışma ayrıca, soğan özütünün diyabetik olmayan farelerde kilo alımına yol açtığını, diyabetik farelerde ise böyle bir etki görülmediği belirtildi.