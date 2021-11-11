Araştırma: Soğuk algınlığına yakalanmak Covid-19'a karşı koruma sağlayabilir

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, soğuk algınlığına yakalanan kişilerin corona virüse karşı bağışıklık kazanabileceği açıklandı.



University College London tarafından yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, geçen yıl Covid hastalarıyla yakın çalışan 750'den fazla sağlık çalışanı izlenirken, kişiler düzenli testlere tabi tutuldu.

SOĞUK ALGINLIĞI OLANLARIN DAHA GÜÇLÜ VE DAHA GENİŞ T HÜCRELERİ VAR



Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, araştırmanın sonucunda soğuk algınlığına maruz kalan bazı bireylerin corona virüse karşı önden hazırlık yapabileceğini ve böylece bağışıklık sistemlerinin hastalığa karşı daha hızlı savunmaya hazır olduğunu söyledi.



Araştırmanın yazarı Dr. Leo Swadling, bilim insanlarının Covid-19 testi negatif olan bazı kişilere baktığında, soğuk algınlığına maruz kalanların, corona virüs ile enfekte olanlara paralel olarak, beklenenden daha güçlü ve daha geniş T hücre tepkilerine sahip oldukları bulundu.

‘ÇOĞALMAYA BAŞLAMADAN ORTADAN KALDIRMIŞ OLABİLİR’



Swadling, "Tek başına soğuk algınlığna maruz kalma, bu bireyler PCR pozitif olmadan veya bir antikor yanıtı olmadan T hücrelerini tetikleyebilir" dedi.



"Önceki soğuk algınlığı maruziyeti, bu bireylere virüse karşı avantajlı bir başlangıç yapmasına neden olmuş olabilir” diyen Dr. Leo Swadling, “Dengeyi bağışıklık sistemlerinin lehine çevirerek virüsü çoğalmaya başlamadan önce ortadan kaldırmış olabilir" ifadelerini kullandı.



Bilim adamları, her soğuk algınlığının koruma sağlamayacağının altını çizerken, her 10 soğuk algınlığı yaşayan kişiden birinde corona virüs görüldüğünün de altını çizdi.



Dr Swadling son olarak, "Soğuk algınlığı sayesinde önceden var olan T hücreleri, Covid-19’u tanımaya hazırdır" diye konuştu.