Araştırma sonucu: Az ye, çok yaşa!

"Az yemek ömrü uzatıyor."



Bu açıklama ABD'nin Luisiana eyaletinde bulunan Penington Biyomedikal Araştırma Merkezi uzmanlarına ait.



Araştırmacılar, normalden daha az kalori alımının, daha sağlıklı ve uzun bir yaşamın anahtarı olduğunu söylüyor.



AZ YİYENLERDE HÜCRE YAŞLANMASI YAVAŞLADI



Deney kapsamında 53 kişinin tükettiği gıda ve sağlık durumları iki yıl boyunca mercek altına alındı.



Normalden yüzde 15 daha az kalori alan 34 deneğin metabolizması ve hücre yapısında belirgin iyileşmeler tespit edildi.



Az yiyen deneklerin, uyku sırasında metabolizmalarının yavaşladığı, vücut ısılarının da azaldığı belirtiliyor.



Bu kişilerden alınan kan örnekleri, hücrelerindeki yaşlanmanın yüzde 20 oranında azaldığını ortaya koydu.



Deneklerde, DNA ve hücre hasarının da azaldığı belirtiliyor. Beslenmenin yaşlanma sürecini etkilediği ifade ediliyor.



“KISITLI BESLENME DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALI”



Araştırmacılar şimdiyse metabolizmanın yavaşlaması ile uzun ömür arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.



Ancak uzmanlar bazı kişilerde olumlu sonuçlar veren "kısıtlı beslenme" konusunda doktor kontrolünün şart olduğunu söylüyor.



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