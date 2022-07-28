Araştırma: Tek dozluk kuduz aşısının ilk sonuçları olumlu

İngiltere’de yapılan çalışmada tek dozluk kuduz aşısının insan denemelerinin sonucunda hastalığa karşı mücadelede umut verici sonuçlar verdiği açıklandı.



Oxford Üniversitesi’nde Doçent Sandy Douglas liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada, tek dozluk kuduz aşısının faz 1 klinik deney sonuçlarının hastalığa karşı etkili olduğu belirtildi.



Araştırmacılar, yeni bir kuduz aşısının her yıl hastalık nedeniyle gerçekleşecen binlerce ölümün önlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.



Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü'ndeki denemenin baş araştırmacısı Doçent Sandy Douglas, “Genişletilmiş denemelerin bu yıkıcı hastalığa karşı rutin, uygun fiyatlı, tek doz aşılamayı mümkün kılacağından çok umutluyuz” açıklamasını yaptı.



Douglas, "Mevcut kuduz aşılarıyla ilgili problemler, pahalı olmaları ve çoklu dozlar gerektirmeleridir” derken, “Bu erken sonuçlardan kesinlikle memnunuz, aşı beklediğimizden daha iyi performans gösterdi” dedi.