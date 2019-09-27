Yüzde 89'u sağlık durumundan memnun olan Türk halkının yüzde 84'ü ise mevcut sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor. Bu oran 2016 yılında yüzde 72 seviyesindeydi.



Philips Türkiye, IPSOS iş birliğiyle ikincisini gerçekleştirdiği “Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.



12 ilde vatandaş ve uzmanlardan oluşan 1300'ü aşkın kişiyle yapılan çalışmaya göre, Türk halkının yüzde 65’i sağlıklı kalabilmek için yediğine, içtiğine ve kullandığı ürünlere dikkat ediyor. Yine yüzde 65'lik bir kesim uyku düzenine dikkat ettiğini söylüyor.



Araştırmaya katılanların yüzde 83’ü mevcut kilosundan memnun olduğunu belirtirken, yemek yeme alışkanlıklarını, sağlıklı yaşam kavramıyla özdeşleştirenlerin oranı yüzde 70'i buluyor. Yüzde 57’lik bir kesim ise her gün taze, meyve/sebze suyu tüketmeye özen gösterdiğini belirtiyor.



Katılımcılara göre yüzde 68 ile stres, sağlığı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında gelirken; hava kirliliği, sigara-tütün kullanımı, düzensiz beslenme, hareketsizlik ve uykusuzluk diğer olumsuz faktörler arasında yer alıyor.



FİKİR ÖNDERLERİ: ASLINDA SAĞLIKLI BİR TOPLUM DEĞİLİZ



Ancak aynı araştırmaya katılan fikir önderleri, halkın yansıttığının aksine aslında sağlıklı bir toplum olmadığımız görüşünde.



Uzmanlara göre, Türkiye'de obezite hızla artıyor ve halk olarak spor yapmayıp, aynı zamanda çok hareketsiz yaşıyoruz.



Uzmanlar, koruyucu sağlık konusunda da daha fazla bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç olduğu görüşünde.



VİDEO: UZUN YAŞAMIN SIRRI NE? (27.02.2019)