Araştırma: Uzun Covid’den 50 yaş altı kadınlar daha fazla etkileniyor

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, uzun covidden en çok 50 yaş altı kadınların etkilendiği açıklandı.



Leicester ve Loughborough üniversiteleri tarafından yönetilen ancak henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan çalışma, bin 7 hastayı değerlendirdi. İngiltere hükümeti tarafından 20 milyon sterlin finansman sağlanan araştırmaya göre, 50 yaşın altındaki kadınların 'uzun Covid'e yakalanma olasılığının diğer yaş gruplarındaki kadınlardan ve herhangi bir yaş grubundaki erkeklerden daha yüksek olduğu belirtildi.



BİN 7 HASTA İNCELENDİ



Geçtiğimiz yıl Mart ve Kasım ayları arasında hastaneden taburcu edilen bin 7 hasta üzerinde yapılan araştırmaya göre ayrıca, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan kişilerin ortalama dokuz semptom gösterdiği belirtildi.



Bununla birlikte Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan her 10 hastadan 7’sinin Covid-19’u atlatıp taburcu olduktan beş ay sonra hala tam olarak iyileşmediği ve semptom gösterdiği belirtildi.



Her 10 hastadan 7’sinde kas ağrısı, yorgunluk, fiziksel yavaşlama, uyku bozukluğu, eklem ağrısı, uzuvlarda güçsüzlük ve kısa süreli hafıza kaybı gibi semptomların görüldüğü belirtilirken bu kişilerin çoğunlukla 50 yaşın altındaki kadınlar olduğunun altı çizildi.



KADINLAR YEDİ KAT FAZLA NEFES PROBLEMİ İKİ KAT FAZLA YORGUNLUK YAŞIYOR



Hükümet destekli Leicester ve Loughborough üniversiteleri araştırmasının yanı sıra İngiltere Uluslararası Şiddetli Akut Solunum Yolu ve yeni ortaya çıkan Enfeksiyonlar Konsorsiyumu tarafından yönetilen ikinci bir çalışma, genç kadınların daha yaşlı kadınlara ve erkek hastalara kıyasla uzun vadeli sağlık sonuçlarından daha fazla muzdarip olduğunu tespit etti.



327 hastayı kapsayan çalışma, 50 yaşın altındaki kadınların aynı yaştaki erkek hastalara göre Covid-19 sebebiyle yorgunluk bildirme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu açıklarken, erkeklere göre yedi kat daha fazla nefes alma problemi yaşadıkları belirtildi. Ayrıca araştırmada kadın hastaların daha fazla hafıza ve iletişim sorunları yaşadığının altı çizildi.



ON HASTADAN BİRİ UZUN COVİD YAŞIYOR



Uzun Covid, Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana giderek daha fazla sözü edilen konu olarak dikkat çekerken, bazı çalışmalar ise 10 Covid-19 hastasından 1’inin uzun Covid şikayetleri gösterdiği belirtiliyor.