Araştırma: Yapay tatlandırıcılar kalp sorunları riskini artırıyor

Fransa’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, içeceklerde kullanılan yapay tatlandırıcıların kalp sorunları riskini artırdığı açıklandı.



Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, içeceklere eklenen veya içlerinde bulunan yapay tatlandırıcılar ile kalp ve dolaşım hastalıkları riskleri karşılaştırıldı.



103 bin Fransız yetişkin üzerinde yapılan çalışmada, yapay tatlandırıcıların kardiyovasküler, serebrovasküler ve koroner kalp hastalıkları riskinin artmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.



Araştırmanın sonucundaki raporda, yapay tatlandırıcıların artan kalp hastalığı riski ile bağlantılı olduğu ve “şekere sağlıklı ve güvenli bir alternatif olarak düşünülmemelidir” ifadeleri yer aldı.



KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR BİR RİSK FAKTÖRÜ



Hakemli bilim dergisi British Medical Journal’da (BMJ) yayımlanan bulgularda araştırmacılar, "Sonuçlarımız, milyonlarca insan tarafından günlük olarak tüketilen, binlerce yiyecek ve içecekte bulunan bu gıda katkı maddelerinin, çeşitli sağlık kuruluşlarının mevcut konumuna uygun olarak şekere sağlıklı ve güvenli bir alternatif olarak kabul edilmemesi gerektiğini gösteriyor" derken, "Sonuçlar, yapay tatlandırıcıların kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için değiştirilebilir bir risk faktörünü temsil edebileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.



103 bin katılımcının ortalama 42 yaşında ve yüzde 80’inin kadın olduğu belirtilirken, altı ay boyunca takip edildikleri ve yapay tatlandırıcı kullananların yüzde 37 olduğu, kullanmayan katılımcılara göre ortalama yüzde 9 daha fazla kalp sorunu yaşadıkları belirtildi.