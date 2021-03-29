Araştırma: Yüksek bölgelerde yaşayanlar Covid-19’a karşı deniz seviyesindekilere göre daha dayanıklı

İngiliz Tabipler Birliği ve Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan medRxiv bilim dergisinde çıkan araştırmaya göre, yüksek bölgelerde yaşayan kişilerin deniz seviyesinde yaşayanlara göre corona virüsten daha az etkilenecekleri bildirildi.



Telegraph’ın haberinde henüz hakem tarafından onaylanmayan araştırmada, 15 Mart - 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında Ekvador'da alçak irtifada (deniz seviyesi) ve yüksek irtifada (2 bin 850 metre) yaşayan ve durumları kritik olan 230 yetişkin Covid-19 hastası incelendi.



‘YÜKSEK BÖLGEDEKİLER DAHA DİRENÇLİ’



Hayatını kaybeden Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmaya göre, yüksek bölgelerde yaşayan kişilerin deniz seviyesinde yaşayanlara göre Covid-19’a karşı daha dirençli oldukları belirtilirken durumları kritik olan hastaların iki kat daha uzun süre sonra hayatlarını kaybettikleri belirlendi.



Yüksek bölgelerde yaşayanların düşük oksijen seviyelerine alışkın oldukları için Covid-19’un solunuma verdiği etkilerden daha az zarar gördükleri belirtilirken yoğun bakımdaki hastalardaki incelemede deniz seviyesinde yaşayanların ortalama 21’inci, yüksek bölgelerde yaşayanların ortalama 39’uncu günde hayatlarını kaybettikleri bildirildi.



Çalışmada, "Yoğun bakım ünitesine kabul edilen Covid-19'lu kritik hastalarda, yüksek irtifada yaşayanların virüse karşı daha dirençli olduğu tespit edilirken yoğun bakım süreçlerinde önemli bir iyileşme görüldü” ifadelerine yer verildi.