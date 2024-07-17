Araştırma: Dans etmek beyne iyi geliyor

ABD'de bulunan Virginia Tech Üniversitesi Beyin Laboratuvarı uzmanları, dansın nörolojik bozukluğu bulunan kişilere neden iyi geldiğini keşfetmeyi başardı.



Parkinson'dan öncelikle beynin motor kontrolü ve ritim işlemesinden sorumlu bazal ganglion bölgesinin etkilendiği biliniyor. Hastaların beyin aktivitesini inceleyen araştırmacılar, dansın bu kişilerin beyninin "ritmini yeniden bulmasını" sağladığını keşfetti.

Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik bozukluklar sinir yollarının çökmesine yol açıyor. Vücudun koordine şekilde hareket etmesini gerektiren dans, yeni sinir yolları yaratıp hastalıklar yüzünden zayıflayan iletişimi artırıyor. Bu sayede konuşma ve yürüme güçlüğüyle mücadele kolaylaşıyor.

Uzmanlar dansın beyin içi senkronizasyonu sağladığını söylüyor.



Araştırmacılar, dansın bu özelliğinin evrimsel bir adaptasyon olduğu görüşünde. Ritim ve seslerle senkronizasyon becerisi genelde yunus ve papağan gibi sesleri öğrenebilen hayvanlarda bulunuyor.

Dans etmenin parkinson hastaları üzerindeki olumlu etkileri uzun süredir biliniyor.

ABD'de neredeyse 20 yıldır Parkinson hastaları için özel dersler veriliyor.

Bilim insanları hem vücut hem de zihin sağlığı için dans edilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

