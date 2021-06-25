Araştırma: Delta varyantı çocuklar üzerinde daha etkili olabilir

Corona virüs, uğradığı yeni mutasyonlarla her geçen gün yayılımını artırmaya devam ediyor.

Ülkeler aşılama çalışmalarında başarı göstermesine rağmen virüsün Hindistan’da ortaya çıkan varyantı dünyada baskın tür haline geldi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından daha bulaşıcı olduğuna dair uyarı yapılan Delta varyantı üzerine yapılan araştırmalar sürerken dünyanın çeşitli yerlerinden gelen veriler ve çalışmalar, Delta varyantının, çocuklarda Covid-19'u daha yaygın hale getiriyor olabileceğini ortaya koydu.

12 yaşın altındaki çocuklar için corona virüs aşılarının onaylanmadığına dikkat çeken bilim insanları, çocukların bugüne kadar görülen en bulaşıcı tür olan Delta varyantına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Uzmanlar, çocukların ciddi şekilde hastalanmasından çok, çocukların bu varyantı yaymalarından endişe ediyor.

ÇOCUKLAR EN SAVUNMASIZ KONAKLAR

Business Insider’ın haberinde, ABD'de 12 yaşın altındaki yaklaşık 48 milyon çocuk olduğu belirtilirken aşının onaylanmaması sebebiyle çocukların Delta varyantına karşı risk altında olduğu belirtildi.

Kaliforniya Üniversitesi pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı Erlinda Ulloa, "Ülkenin belirli bölgelerinde özellikle çocuklarda salgınlar görmemizin nedeni, şu anda onların aşılanmadıkları için en savunmasız konaklar olmalarıdır" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Public Health England'dan yapılan bir analizde Delta varyantının yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu bildirilirken bu durumun aşılanmamış çocuklarda virüsün daha kolay yayılabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Public Health England'dan yapılan bir analizde Delta varyantının yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu bildirilirken bu durumun aşılanmamış çocuklarda virüsün daha kolay yayılabileceği anlamına geldiği belirtildi.

ÇOCUKLARDA VAKA SAYISI ARTIYOR

Son dönemde birçok ülke çocuklarda vaka sayılarının arttığını bildirirken geçtiğimiz günlerde İsrail Sağlık Bakanlığı, açıklanan 125 vakanın yarısının çocuklarda olduğunu belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca, yeni enfeksiyonların yaklaşık yüzde 70’inin Delta varyantından kaynaklandığını kaydetti.

GENÇLER VE ÇOCUKLARDA 65 YAŞ ÜSTÜNE GÖRE 5 KAT DAHA FAZLA

İskoçya'daki da araştırmacılar Delta vakalarının daha çok genç yaş gruplarında bulunduğunu tespit etti.

Birleşik Krallık genelinde, son dönemde kaydedilen corona virüs enfeksiyonlarının 5 ila 12 yaş arası çocuklar ve 18 ila 24 yaş arasındaki genç yetişkinler arasında 65 yaşından büyüklere göre beş kat daha yaygın olduğu bildirilirken İngiltere’de Public Health England, Delta varyantının halihazırda Birleşik Krallık'taki corona virüs vakalarının %99'unu oluşturduğunu aktardı.

ABD’DE YENİ VAKALARIN YÜZDE 25’İ ÇOCUK

ABD'de ise 17 Haziran’da sona eren hafta baz alınarak yapılan araştırmada yeni vakaların yaklaşık yüzde 25'ini çocukların oluşturduğu bildirilirken, bu oranın pandeminin başına oranla yüzde 14 daha fazla olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) eski şefi Scott Gottlieb Pazartesi günü CNBC'ye verdiği demeçte, "Bu yeni, daha bulaşıcı varyantlarla, çocukların ve okulların daha fazla yayılma odak noktası haline geldiğini göreceğiz" dedi.

Kaliforniya Üniversitesi pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı Erlinda Ulloa ise, çocukların ciddi bir şekilde hastalanma durumunun çok nadir olduğunu bildirirken, yayılımda etkili olabileceklerinin altını çizdi.