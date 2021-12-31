Araştırma: Omicron varyantı T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

ABD'de yapılan araştırma, bağışıklık sisteminin ikinci basamak savunmasının önemli bir parçası olan T hücrelerinin, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantını tanıma ve saldırmada etkili olduğu, bu sayede çoğu enfeksiyonun insan vücudunda ilerlemesini önlediğini tespit etti.



Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, Covid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" belirtildi.

Covid-19 aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim insanlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Covid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir" denildi.



Araştırmada ayrıca Covid-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.



Yeni bulgu, Covid-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.

OMICRON VARYANTINDA OCAK AYI UYARISI