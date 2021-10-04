Argan yağı nedir, nasıl kullanılır? (Argan yağının saça ve cilde faydaları nelerdir?)

Argan yağı, sadece Fas’ta yetişebilen 'Arganio Spinosa' ağacının çekirdeklerinden üretilen bitkisel bir yağ çeşidi olarak bilinir.

Dikenli bir bitki olan Arganio Spinosa ağacının çekirdekleri bazı işlemlerden geçirilerek yağ formuna dönüştürülüyor.

Günümüzde geleneksel yöntemlerle elde edilen argan yağı 'sıvı altın' olarak da biliniyor. İçerdiği vitaminler sayesinde cilt ve saç bakımında oldukça kullanılan bu yağ, tırnaklar ve vücut içinde besleyici bir yapıya sahip.

Son yıllarda argan yağı kullanımında gözlemlenen aşırı artış nedeniyle Arganio Spinosa ağaçlarının bulunduğu bölge UNESCO tarafından koruma altına alındı.



ARGAN YAĞI NASIL KULLANILIR?

Argan yağının haftada 3 kere cilde, 2 kere de saça kullanılabilir. Fakat argan yağının ağız yoluyla alınması kesinlikle tavsiye edilmiyor. Gereğinden fazla uygulanan argan yağının cilde zararları olabileceği unutulmamalıdır.

ARGAN YAĞININ FAYDALARI

Argan yağının cilde faydaları

Güneş hasarından korur

Cildi nemlendirir

Cildi tedavi eder

Akneyi tedavi eder

Cilt enfeksiyonlarını iyileştirir

Yaraları iyileştirir

Çatlakları önler ve azaltır



Göz torbalarının giderilmesine katkıda bulunur

Ellerde oluşan kuruluğu giderir

Cansız ve kırılan tırnakların onarılmasını sağlar

Argan yağının saça faydaları



Saçları besleyerek daha parlak ve güçlü olmasını sağlar

Saçların kırılmasını önler ve kırıkları onarır

Saçların hızlı uzamasında etkilidir

Kepek oluşumunu önler