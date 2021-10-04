Argan yağı nedir, nasıl kullanılır? (Argan yağının saça ve cilde faydaları nelerdir?)

ntv.com.tr 04.10.2021 - 13:15 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 14:59
Argan yağı, sadece Fas’ta yetişebilen 'Arganio Spinosa' ağacının çekirdeklerinden üretilen bitkisel bir yağ çeşidi olarak bilinir.
Dikenli bir bitki olan Arganio Spinosa ağacının çekirdekleri bazı işlemlerden geçirilerek yağ formuna dönüştürülüyor.
Günümüzde geleneksel yöntemlerle elde edilen argan yağı 'sıvı altın' olarak da biliniyor. İçerdiği vitaminler sayesinde cilt ve saç bakımında oldukça kullanılan bu yağ, tırnaklar ve vücut içinde besleyici bir yapıya sahip.
Son yıllarda argan yağı kullanımında gözlemlenen aşırı artış nedeniyle Arganio Spinosa ağaçlarının bulunduğu bölge UNESCO tarafından koruma altına alındı.
ARGAN YAĞI NASIL KULLANILIR?
Argan yağının haftada 3 kere cilde, 2 kere de saça kullanılabilir. Fakat argan yağının ağız yoluyla alınması kesinlikle tavsiye edilmiyor. Gereğinden fazla uygulanan argan yağının cilde zararları olabileceği unutulmamalıdır.
ARGAN YAĞININ FAYDALARI
Argan yağının cilde faydaları
Güneş hasarından korur
Cildi nemlendirir
Cildi tedavi eder
Akneyi tedavi eder
Cilt enfeksiyonlarını iyileştirir
Yaraları iyileştirir
Çatlakları önler ve azaltır
Göz torbalarının giderilmesine katkıda bulunur
Ellerde oluşan kuruluğu giderir
Cansız ve kırılan tırnakların onarılmasını sağlar
Argan yağının saça faydaları
Saçları besleyerek daha parlak ve güçlü olmasını sağlar
Saçların kırılmasını önler ve kırıkları onarır
Saçların hızlı uzamasında etkilidir
Kepek oluşumunu önler