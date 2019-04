Stanford Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nden Dr. Işıl Arıcan, aşıdan çekinen aileleri "korkmayın" diye uyardı.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'a konuşan Arıcan, olumsuz "efsane"lerin bilimsel kanıtlarla çürütüldüğünü belirterek, aşıların içinde bulunduğu ileri sürülen maddelerle ilgiil bilimsel gerçekleri şöyle sıraladı:

"(CIVA) Binlerce çocuk üzerinde yapılan analizler sonrası cıva tuzunun (thimerosal) herhangi bir yan etki yaratmadığı kanıtlanmış olsa da bugün aşı karşıtı lobi tarafından yaratılan baskı ve korku edebiyatı sayesinde (grip hariç) aşılardan zaten çıkarılmış durumda. Bugün emzirme çağındaki bebekler anne sütüyle her gün tek bir doz grip aşısından 15 kat fazla cıva alıyor.

(ALÜMİNYUM) Soluduğumuz havadan içtiğimiz suya kadar pek çok yerde ve hatta pek çok besin maddesinde her gün kayda değer miktarda alüminyum vücudumuza giriyor. Aşılarla alınan düşük miktarlardaki alüminyumun insan sağlığına negatif bir etkisi tespit edilmiş değil.

(FORMALDEHİT) Aşı karşıtı söylemlerde karşımıza çıkan ve kulağa korkutucu gelen bir başka madde de formaldehit... Üretim sonrası kullanılan formaldehitin çoğu aşılardan temizlense de çok az bir miktarı kalıyor. Ancak pek çok kişinin bilmediği bir şey var, o da formaldehitin aslında DNA ve protein sentezi sırasında çıkan bir yan ürün olduğu ve tüm canlı hücrelerinde zaten sentezlendiği..."



MENİNGOKOK B AŞISI YAPTIRILMALI MI?

Meningokok, menenjite en sık neden olan 3. bakteri ve ciddi bir halk sorunu olmaya devam ediyor. Her yıl tüm dünyada yaklaşık 500 bin yeni "Meningokoksemi" vakası görülürken hastalık, ölüm ve sakatlıklara da yol açıyor. Son günlerde vatandaşlar arasında "Meningokok B vakalarında artış yaşandığı' şeklinde dedikodular yayılırken, uzmanlar Meningokok B salgının söz konusu olmadığı görüşünde.



Milliyet gazetesinden Mert İnan'a konuşan Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye'de 14 yıldır her yıl belli sayıda Meningokok görülüyor. 2017-2018'de bir artış söz konusu değil. Meningokok'un insanda hastalık yapan 5 türü bulunuyor. Her yıl, farklı tür görülüyor. Örneğin 2001 yılında Hac'da salgın olmuş, tüm dünya olumsuz etkilenmişti. Son 2 yıldır 'W' türü olarak tanımladığımız hastalıkta azalma olduğundan 'B türü bakteri' öne çıkmış durumda. Ancak B türü bakteri veya hasta sayısında artış söz konusu değil" diye konuştu.



Prof.Dr.Cerhan, şu bilgileri verdi: "Menenjit gelişmiş ülkelerde 100 binde 1 civarında görülürken, Türkiye'deki oran ise halen 100 binde 3-4 civarında. Menenjite en sık neden olan 2 bakteri, Hib ve Pnömokok'a karşı geliştirilen aşılar, günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından bütün çocuklara ücretsiz olarak uygulanıyor. Ancak 'Meningokok'a yönelik aşılar henüz ulusal aşı şemasına girmemiş durumda. Aileler bu aşıyı kendi ceplerinden temin etmek zorunda kalıyorlar ve maliyetli aşılar. Şu an piyasada iki farklı meningokok aşı tipi var. Dörtlü dediğimiz aşı; A, C, Y, W türlerine karşı koruyuculuk sağlıyor. Diğer aşı ise Meningokok B aşısı. Bize göre Meningokok'a karşı koruyucu olan her iki aşı formu da yaptırılmalı. Yeni aşıların koruma süresi en az 8 yıl."



"MUTLAKA DEĞİL"

Haberde görüşlerine yer verilen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Amerikan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül de, meningokok B aşısının mutlaka yapılması gereken bir uygulama olmadığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın așı programında yer alan takvimin uygulanmasını öneriyoruz. Şuan için meningokok B aşısının uygulanmasının mutlaka yapılmasını gerektiren bir durum yok. Bu aşı türü ABD'nin takviminde yeralıyor. Birkaç yıl içinde Türkiye'nin de takvimine girebilir. Ancak meningokok B'de artış olduğu tamamen dedikodu ve gerçek dışı. Sağlık Bakanlığı programı önemli. Bakanlığın aşı takvimine uymakta yarar var" dedi.