Aşılamada ‘kısır yapar’ yalanı oranı düşürüyor

Normalleşme dönemine adım atan Türkiye’de, Covid-19’a karşı aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Artık 18 yaş üzeri her vatandaş randevusuz şekilde sağlık merkezlerinde aşı olabilirken, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde iki doz aşılananların rakamı ise halen 15 milyonu geçmiş değil.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre ülke genelinde aşı olanların oransal dağılımına bakıldığında doğu ve güneydoğunun birçok kentinde aşılanma oran ve hızının batı illerine göre yüzde 30-40 daha düşük seyrettiği dikkatlerden kaçmıyor.





"SÖYLENTİLERDEN ETKİLENİYORLAR"

Bölgede görev yapan sağlıkçılar ise bu durumu ‘aşıların kısırlık yaptığı’ yönündeki yalan, yanlış dedikodulara bağlıyor.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr.Elif Turan yaptığı açıklamada “Orantılama yaptığımızda bile, aşılanma rakam ve hızı batı illerine göre yüzde 30-40 daha düşük seyrediyor. Özellikle kırsaldaki vatandaşlarımız bir takım söylentilerden hemen etkilenip aşılanmaktan kaçınabiliyor. Aşılanma hızını arttırmak için Türkçe ve Kürtçe afişler hazırladık. Özellikle 60 yaş üzeri kadınların birçoğu Türkçe bilmiyor. Bölgenin şartları göz önüne alınarak, kırsal için mobil ekip ve tanıtım ekipleri oluşturulmalı” dedi.



Mardin Tabip Odası Başkanı Volkan Binbaş da kent ve bölge genelinde aşıya erişim konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, “Aşılanma oranlarımız istediğimiz seviyede değil ama kırsala gittiğimizde yaşlılara ‘aşı yapalım, aşı senin korur’ dediğimizde ‘tamam yap’ diyorlar. Ancak biz gitmediğimizde, şehir merkezine gelmiyor, gelemiyorlar" diye konuştu.

"ESKİDEN DE AYNI YALAN VARDI"



Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.İsmail Balık ise geçmişte de çocuk aşı kampanyalarında kısırlık yalanlarının ortaya atıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu kaygının Doğu ve Güneydoğu illerinde daha yoğun olarak devam ettiğini görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu’daki kanaat önderleri mutlaka aşı kampanyalara destek vermeli. Vatandaşa kendi anadilinde aşının koruyuculuğu ve önemi anlatılmalı"



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Duran Tok ise “Güneydoğudaki vatandaşımızın bir kısmı aşıların kısırlık yaptığı yönünde yanlış kanıya sahip. İnsanımızın duygularını istismar ederek, siyasi söylemler üzerinden de aşıya güvensizlik yaratılıyor. Ancak en büyük korkunun kısırlık olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

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