Hirsutizm, yani aşırı tüylenme, kadınlarda androjen yani erkeklik hormonunun normalden fazla olması sebebiyle yaşanan bir durum. Genel olarak kadınlar için normal kabul edilmeyen dudak üstü, çene altı, göğüs arası ve çevresi, göbek ve bel bölgesinde meydana geliyor. Aşırı tüylenme başlı başına büyük bir sağlık problemiyken buna eşlik eden adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve erkek tipi saç dökülme gibi sorunlar genellikle hormon bozukluğuna işaret ediyor.



Aşırı tüylenmenin en çok polikistikover sebebiyle görüldüğünü söyleyen

Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali İhsan Yalçınoğlu, aşırı tüylenmeye yol açan androjen üretiminin böbrek üstü bezlerinden ve polikistik yumurtalardan salgılandığını belirtiyor ve aşrı tüylenme sorunu ile ilgili şu bilgileri veriyor:



“Yumurtalıklarda meydana gelen iyi huylu küçük kistlerle kendini gösteren polikistikover sendromu, üreme çağındaki çoğu kadında sıklıkla görülüyor. Her ne kadar uygulanan tedavi ile hastalığı kontrol altına alma şansı yüksek olsa da polikistikover sendromlu kadınların %70’inde tüylenme görülür. Ayrıca polisiktikover sendromu tedavi edilmediğinde kısırlığa kadar götürebilir.



Aşırı tüylenmeye yol açan diğer sebepler;



- Doğuştan gelen adrenal tümörler,

- Androjen üreten tümörler,

- Androjenik ve anaboliksteroidlerin kullanımı,

- Troid bezi hastalıkları,

- Hormonal düzensizlikler,

- Hipofiz bezi hastalıklarıdır.



HORMONAL DENGESİZLİKLERE DİKKAT!



Kıl kökü oluşumunu hormonlar yönetir. Oluşan kıllar kendiliğinden dökülene kadar o bölgede kalmaya devam eder. Hormonlar aynı zamanda kılların çıkma döngülerini de yönetir. Her kıl kökü aynı anda çıkmaz, bazıları aktif haldeyken bazıları pasif halde kalır. Bu sayede tüm kıl köklerinin aynı anda çıkıp dökülmesinin önüne geçer. Kıllar üzerinde belirleyici bir rol üstlenen hormonlar anormal bir durumla karşılaştığında ve dengesi bozulduğunda kıllarda da normal olmayan değişimler yaşanır. Bu sebeple aşırı kıllanma problemleri yaşayan kişilerin mutlaka hormonlarına baktırması gerekir.



AŞIRI TÜYLENME BU BELİRTİLERLE BAŞLIYOR



- Saçlarda dökülme,

- Seste kalınlaşma,

- Normal olmayan yerlerde erkek tipi kıllanma,

- Adet düzensizliği,

- Ciltte yağlanma,

- Sırtta ve bel bölgesinde akne, sivilce.



TEDAVİDE NASIL BİR YOL İZLENİYOR?



Hastalığın tedavi edilebilmesi için öncelikle aşırı kıllanmaya yol açan sebeplerin belirlenmesi gerekir. Bu durumda hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayan böbrek üstü bezi, polikistikover, hormonal dengesizlikler veya çok daha nadir görülen sebepler tespit edilmelidir. Tümör olması durumunda medikal tedaviye başvurulur. Polikistikover sendromundan kaynaklanıyorsa diyet ve ilaç tedavisi uygulanır. Tedavinin amacı oluşan kılların daha fazla çıkmasına engel olmak, kılları zayıflatmak ve epilasyonu desteklemektir.”



Fotoğraflar: Avrasya Hastanesi