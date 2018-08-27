Uyku süresinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, uykusuzluk kadar aşırı uyumanın da bazı psikiyatrik hastalıkların habercisi olabileceğini belirtti.



“Gece 12 saate kadar uyuyan sağlıklı bireyler vardır” diyen Dr. Metin, aşırı uyumanın bir hastalık olarak kabul edilmesi için öncelikle gündüz kişinin fonksiyonlarını bozması iş ve sosyal yaşamına engel olması gerektiğini söyledi.



AŞIRI UYKUNUN NEDENİ UYKU APNESİ YA DA NARKOLEPSİ OLABİLİR!



“Gündüz saatlerinde aşırı uykululuk hissediyorsanız, engelleyemediğiniz uyku ataklarınız oluyorsa, çalışırken istemsiz uykuya dalıyorsanız mutlaka bir doktora gitmelisiniz” uyarısında bulunan Nörolog, birçok hastalıkta aşırı uyuma görüldüğünü kaydederek şöyle konuştu:



“En sık uyku apnesi denilen durumda aşırı uykululuk görüyoruz. Uyku apnesinde gece nefes durmalarına bağlı olarak verimli uyunamaz ve gündüz çok fazla uyuklama oluşur. Bunun yanında narkolepsi denilen hastalıkta ani bastıran uyku atakları olur. Parkinson hastalarında da hastalığın seyrine ve kullanılan ilaçların yan etkisine bağlı uyku atakları görülebilir. Bunların yanında özellikle psikiyatride kullanılan ilaçlar da yan etki olarak aşırı uyuma yapabilmektedir.”



Aşırı uyku halinin çeşitli nedenlerden kaynaklandığını aktaran Doç. Metin, “Hastanın sorununun tam olarak ne olduğu anlaşılmalıdır. Aşırı uyuma halinde mutlaka uyku bozuklukları konusunda uzman bir doktora başvurulmalıdır” dedi.



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