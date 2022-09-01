Asistan doktorlar eylemde

Türkiye'nin birçok şehrinde üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler de bugün kapsama alınma talebiyle eylem yaptı.



İstanbul'da Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri'nde asistan doktorlar saat 12.30'da biraraya geldiler.

Basın açıklaması yapan doktorlar, "Eşit işe, eşit ücret istiyoruz" dedi.

Yalnızca İstanbul'da değil Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi birçok şehirdeki üniversite hastanelerinde asistan doktorlar eş zamanlı eylemdeydi.

ÜNİVERSİTELER DE KAPSAMA ALINACAK

"Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" 12 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada üniversitelerin de kapsama alınacağını söylemiş, YÖK Başkanı Erol Özvar da sorunun en kısa sürede çözümü için çalışma yapıldığını açıklamıştı.

Sağlık çalışanlarının gelirlerinde artışı sağlayan yönetmelik, şu anki haliyle üniversite bünyesinde çalışan asistan doktorları kapsamıyor.

