Asistan doktorlar eylemde

Sağlık çalışanlarına gelir artışı sağlayan yönetmeliğin dışında kalan asistan doktorlar, bugün eylem yaptı.

Haberler - NTV Haber 01.09.2022 - 13:48

Asistan doktorlar eylemde

Türkiye'nin birçok şehrinde üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler de bugün kapsama alınma talebiyle eylem yaptı.

İstanbul'da Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri'nde asistan doktorlar saat 12.30'da biraraya geldiler.

Basın açıklaması yapan doktorlar, "Eşit işe, eşit ücret istiyoruz" dedi.

Yalnızca İstanbul'da değil Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi birçok şehirdeki üniversite hastanelerinde asistan doktorlar eş zamanlı eylemdeydi.

ÜNİVERSİTELER DE KAPSAMA ALINACAK

" Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" 12 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada üniversitelerin de kapsama alınacağını söylemiş, YÖK Başkanı Erol Özvar da sorunun en kısa sürede çözümü için çalışma yapıldığını açıklamıştı.

çalışanlarının gelirlerinde artışı sağlayan yönetmelik, şu anki haliyle üniversite bünyesinde çalışan asistan doktorları kapsamıyor.

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