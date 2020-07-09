Aşıyı reddederek çocuğunuzu riske atmayın!

Aşı olanlar sayesinde, toplumdaki kırılgan grupların da belli oranda korunabildiğini söyleyebiliriz.

Gebeler, çok küçük bebekler, savunma sistemi yetersizliği olanlar, organ nakli yapılanlar, kanser hastaları, kemoterapi gibi savunma sistemini baskılayan tedavi alanların sayısı, ülkemizde de gün geçtikçe artıyor.

Bazılarında aşılama yapılamayan bu kırılgan grup ve bireyleri düşündüğümüzde, aşılamanın bir toplumsal dayanışma olduğunu söylemek mümkündür.



AYLARA GÖRE AŞI TAKVİMİ NASILDIR?



Artık doğar doğmaz bütün bebeklere Hepatit B aşısı, bir aylık olunca Hepatit B aşısının ikinci dozu yapılıyor. İkinci ayda sol omuzdan verem, karma ve pnömokok aşısı yapılıyor.

Karma aşının içinde difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve menenjit diye adlandırılan etkenler bulunuyor. Üçüncü ayda rota virüsü aşısı yapılabilir. Bu ağızdan içirilen bir aşıdır. Dördüncü ayda karma aşısının ve pnömokok aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Beşinci ayda rota virüs aşısının ikinci dozu, altıncı ayda da karma pnömokok ve Hepatit B aşısının üçüncü dozu yapılıyor. Daha sonra aşı takvimine biraz ara veriliyor ve dokuzuncu ayda meningokok aşısının ilk dozu yapılıyor.

Bir yaşına geldiğinde üç tane aşı var, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve pnömekok aşısının dördüncü dozu yapılıyor. 13. ayda meningokok aşısının ikinci dozu yapılıyor. 1.5 yaşına kadar aşı yok.

1.5 yaşında karma aşının hatırlatma dozu ve Hepatit A aşısının ilk dozu yapılıyor. Daha sonra iki yaşına kadar tekrar aşı yok.

İki yaşında da Hepatit A’nın ikinci dozunu vurularak yoğun bir aşılama dönemi sona eriyor. Daha sonra 4-5 yaş civarında karma aşı, kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği aşısının hatırlatma dozları yapılıyor.

