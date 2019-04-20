Karaciğer sirozu tedavisi gören Murat Çinel'e, geçen ocak ayında karaciğerinin tamamen iflas ettiği, acil nakil olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Bilecik'te askerlik görevini yapan oğlu Mustafa Çinel, karaciğerinin bir bölümünü verme konusunda gönüllü oldu. Komutanlarından izin alan Mustafa Çinel, geçen 30 Ocak'ta babasıyla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne gelerek testler yaptırdı. Nakil yapılmasında sakınca olmadığının belirlenmesi üzerine hazırlıklara başlandı.



Murat Çinel, ameliyatın başarılı geçmesi için 40 günde 130 kilodan 109 kiloya düştü. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, 11 Mart günü 7,5 saat süren operasyonla oğuldan babaya nakil işlemini gerçekleştirdi. Murat Çinel ve oğlu Mustafa Çinel, hastaneden taburcu edildi.



“HASTALIKTAN VE FAZLA KİLOLARDAN KURTULDUM”



Murat Çinel, oğlunun büyük bir fedakarlık yaptığını ve kendisine yeniden hayat verdiğini söyledi. Çinel, "Hastaneye başvurduğumda ishal ve karın şişliği şikayetlerim vardı. Teşhis konulduğunda aşırı kilolarımdan kurtulmam gerektiği söylendi. Kısa sürede 21 kilo verdim. Doktorlarım nakil olabileceğimi söyledi. Oğlumdan karaciğer doku naklinden sonra sağlığıma kavuştum. Hastaneye geldiğim gün 130 kiloydum. Bugün taburcu oluyorum, şu an 80 kiloyum. Hastalığımdan ve fazla kilolarımdan kurtuldum" dedi.



“İKİ KUTSAL GÖREVİ YERİNE GETİRMEK ÇOK GÜZEL”



Mustafa Çinel ise, yemin törenine katıldıktan sonra babasının acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenince komutanlarıyla bu konuyu paylaştığını belirterek, "Bağışçı olmak istediğimi söylediğimde bana destek oldular, izin verdiler. Babamın yanındayım, onun sağlığına kavuştuğunu görmek beni çok mutlu etti. Periyodik kontrollerim bittiğinde birliğime teslim olup askerliğime devam etmek istiyorum. Çok mutluyum, iki kutsal görevi yerine getirmek çok güzel. Herkesi organ bağışı konusunda bilinçlenmeye ve bağışçı olmaya davet ediyorum. Bağışlasınlar hayat kurtarsınlar" diye konuştu.



Prof. Dr. Bülent Aydınlı da, nakil operasyonunun başarılı geçtiğini, alıcı ve bağışçı oğlunun sağlıklı bir şekilde taburcu olduğunu söyledi.



Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal ise hasta ve bağışçının hastaneye geldiği ilk andan sonra işlemlerinin hızla gerçekleştirildiğini ve ameliyata hazırlandıklarını aktararak, "Başlangıcından hastanın taburcu olduğu ana kadar operasyon birimimiz tarafından titizlikle takip edildi. Ameliyata hazırlanma sürecinde uygun kiloya ulaşabilmesi için destek verdik. Hastalarımıza bilgilendirme eğitimi verdik" dedi.



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